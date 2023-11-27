اليوم السابع
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محافظ بنى سويف يستقبل وزير العمل فى مستهل زيارته للمحافظة

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 10:45 ص
محافظ بنى سويف يستقبل وزير العمل فى مستهل زيارته للمحافظة محافظ بنى سويف ووزير العمل
بنى سويف هانى فتحى

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استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، وزير العمل حسن شحاتة، في مستهل زيارته للمحافظة، اليوم الاثنين، وذلك بحضور قيادات الوزارة والمديرية.
 
ومن المقرر أن يتضمن برنامج الزيارة، توجه الوزير والمحافظ لمركز مؤتمرات الجامعة بكورنيش النيل لحضور فعاليات تسليم شهادات إتمام الدورات التدريبية لعدد من الفتيات ممن تم تاهيلهن وتدريبهن على المهن والحرف بمعرفة مديرية العمل وفي مراكز التدريب التابعة لها، بجانب تفقد بعض المصانع بمنطقة الصناعات المتوسطة التابعة لجهاز مدينة بني سويف بشرق النيل، لتختتم بحضور ندوة تثقيفية بجامعة النهضة شرق النيل، عن السلامة والصحة المهنية.






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