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متى ينتهى الامتحان الموحد فى تقييمات واختبارات الثانوية العامة؟.. التفاصيل

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 01:49 م
متى ينتهى الامتحان الموحد فى تقييمات واختبارات الثانوية العامة؟.. التفاصيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
كتب محمود طه حسين - محمد جاد

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أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن خطة تطوير المرحلة الثانوية ستكون ضمن محاورها إلغاء فكرة الامتحان الموحد فى تقييمات واختبارات الصف الثالث الثانوى، مضيفة أن الامتحان الموحد قائم على فكرة الفرصة الواحدة فى مستقبل الطالب مما يتسبب فى أن يكون هناك توتر وقلق وضغط على الطالب والأسرة، لأن الطالب إذا أخفق فى هذا الاختبار سوف يضيع مستقبلة بالكامل.

 

وأوضحت المصادر، أن الوزارة تسعى إلى تطبيق ثانوية عامة قائمة على تعدد المحاولات والفرص الامتحانية على تلاميذ النظام الجديد للتعليم والذى وصل حاليا إلى الصف السادس الابتدائى، مشيرة إلى أن الشكل الجديد للثانوية العامة سوف يحدد مسارات الدراسة فى المرحلة الثانوية وعدد المواد الدراسية لكل صف دراسى وأيضا ساعات بقاء الطالب فى المدارس وآليات دخول الجامعات، مشددة على أن خطوات التجهيز والتحضير لعقد مؤتمر وحوار مجتمعى حول الثانوية العامة يشارك فيه عدة جهات مختلفة ووزارات وقطاعات متعددة فى الحكومة.

 

الجدير بالذكر أن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أكد على أنه لا تغيير فى شكل وطبيعة امتحانات الثانوية العامة 2024 حيث ستعقد وفق ضوابط العام الماضي.

 







وزارة التربية والتعليم

الامتحان الموحد بالثانوية العامة

تطوير الثانوية العامة

اخبار مصر



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