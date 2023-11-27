متحدث الحكومة الإسرائيلية: مستعدون لتمديد الهدنة بغزة يوما إضافيا

كتب محمد عبد العظيم

قال متحدث الحكومة الإسرائيلية: "نعمل على خروج المزيد من المحتجزين داخل غزة ومستعدون لتمديد الهدنة في غزة لمدة يوما إضافيا"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وبدأت هدنة إنسانية في قطاع غزة، في السابعة صباح الجمعة، لإدخال المساعدات الإنسانية للمدنيين داخل القطاع المحاصر لأكثر من 49 يومًا، والتي اتفقت عليها الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد جهود مصرية قطرية أمريكية مُكثفة.

وتُعد هذه الهدنة الأولى من نوعها منذ بدء العدوان الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، والذي أسفر حتى الآن عن استشهاد أكثر من 15 ألف فلسطيني، بينهم وأكثر من 6 آلاف طفل، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.