مؤتمر لحملة مواطن فى روما استعدادا للانتخابات الرئاسية ودعم الرئيس السيسى

كتب ـ محمود راغب

نظمت حملة مواطن لدعم مصر في روما، مؤتمرا لتأييد الرئيس السيسي، في الانتخابات الرئاسية، وذلك بمناسبة اقتراب موعد التصويت، والذى سيبدأ للمصريين في الخارج في الأول من شهر ديسمبر المقبل، ويستمر علي مدار ثلاثة أيام.

وجاء اللقاء من أجل حث المصريين في روما علي ضرورة المشاركة في العملية الإنتخابية وتوعية أبناء الجالية المصرية بكيفية وطريقة التصويت، حيث شهد اللقاء حضوراً لأبناء المصريين في روما وخاصة الشباب المهاجرين الجدد وأبناء الجيل الثاني والذين حولوا التجمع إلي مظاهرة حب وتأييد للرئيس السيسي معبرين عن تمسكهم بالرئيس السيسي لإستكمال المسيرة مرددين هتافات تحيا مصر احنا معاك يا سيسي علي أنغام الأغاني الوطنية .

وأكدت ولاء عبد اللطيف عضو حملة مواطن لدعم مصر وأحد منظمي اللقاء، على ضرورة تواجد المصريين في هذا العرس الانتخابي واعطاء انطباع وصورة إيجابية لدي المجتمع الإيطالي الذين يعيشون فيه عن قوة صلتهم بالدولة المصرية .

وأعرب الدكتور يحيي عبد الخالق الفنان والرسام المصري عن انبهاره بما تشهده مصر من إنجازات وتقدم في مجال البنية التحتية في السنوات الأخيرة الأمر الذي يعكس مدي الاستقرار الذي تعيشه مصر تحت قيادة الرئيس السيسي، وهو ما يجعله متمسكا به رئيسا لفترة جديدة .

وقال منسق حملة مواطن لدعم مصر في روما إكرامي هاشم، إن مناسبة الانتخابات الرئاسية جاءت فرصة عظيمة لإثبات إيجابية وتفاعل أبناء المصريين في الخارج مع قضايا وطنهم.

وناشد أبناء المصريين علي ضرورة التواجد في هذا العرس الديمقراطي وإبداء رأيهم من خلال صناديق الانتخابات ووجه الشكر للمنسق العام لحملة مواطن لدعم مصر نصر مطر علي جهوده في توجيه ودعم أعضاء الحملة في المدن المختلفة وتواصله اليومي معهم .