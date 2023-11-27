لو عايز تحجز دور مناسبات للعزاء فى القاهرة اعرف الأسعار والمواعيد

نشرت وزارة الأوقاف موقف دور المناسبات بمحافظة القاهرة من حيث ما هو محجوز أو متاح للحجز تيسيرًا على المتعاملين، وتحقيقًا لأعلى درجات الشفافية فى التعامل، علمًا بأن فتح أى قاعة غير مسجلة على الموقع بالحجز سيعرض من يقوم بذلك للمساءلة القانونية والتأديبية، حيث أن فتح أى قاعة غير مسجلة بالحجز يعد إهدارًا وتعديًا على المال العام.
وتابع بيان الوزارة: على جميع المفتشين ومديرى الإدارات والمديريات والحوكمة بالديوان العام متابعة التطبيق على الواقع.
وسيتم تباعًا إضافة باقى دور المناسبات على مستوى الجمهورية، وللاطلاع على موقف حجز دور المناسبات بالقاهرة اضغط على الرابط التالى.
|عمر مكرم - القاعة الكبرى
|10000 ج
|(ليلة عزاء فقط )
|6 م إلى 10 م
|عمر مكرم - القاعة الصغرى
|5000 ج
|(ليلة عزاء فقط )
|6 م إلى 10 م
|صلاح الدين
|6000 ج
|(ليلة عزاء فقط )
|6 م إلى 10 م
|الإمام على
|5000 ج
|(ليلة عزاء فقط )
|6 م إلى 10 م
|الكلية الحربية
|5000 ج
|(ليلة عزاء فقط )
|6 م إلى 10 م
|الفتح
|5000 ج
|(ليلة عزاء فقط )
|6 م إلى 10 م
|الإيمان
|3000ج
|(ليلة عزاء فقط)
|6 م إلى 10 م
|حسان بن ثابت
|500 ج
|(ليلة عزاء فقط)
|6 م إلى 10 م
|يوسف الصحابى
|1500 ج
|( ليلة عزاء فقط)
|6 م إلى 10 م
|قاهر التتار
|1500 ج
|(ليلة عزاء فقط)
|6 م إلى 10 م
|الزمالك
|1500 ج
|(ليلة عزاء فقط)
|6 م إلى 10 م
|النذير
|400 ج
|( ليلة عزاء فقط)
|6 م إلى 10 م
|عين الحياة
|300 ج
|(ليلة عزاء فقط)
|6 م إلى 10 م
|الإمام الشافعى
|500 ج
|(ليلة عزاء فقط)
|6 م إلى 10 م
|محمد فرج
|300 ج
|(ليلة عزاء فقط)
|6 م إلى 10 م
|الوسيمى
|250 ج
|(ليلة عزاء فقط)
|6 م إلى 10 م
|ثلث المرحوم
|1500 ج
|(ليلة عزاء فقط)
|6 م إلى 10 م
|نصر الإسلام
|500 ج
|(ليلة عزاء فقط)
|6 م إلى 10 م
|الرحمة
|400 ج
|(ليلة عزاء فقط)
|6 م إلى 10 م
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