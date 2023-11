"لن نرحل أبدًا".. عائلة فلسطينية تسكن تحت أنقاض منزلها بعد قصفه.. فيديو

لا زالت القصص الإنسانية التى تخرج من رحم معاناة الحرب على الأراضى الفلسطينية تتصدر عناوين الصحف والمواقع العربية وتزين تريندات وسائل التواصل الاجتماعى، فما يتعرض له أهل غزة يوميًا رجال ونساء وأطفال وكبار السن، من عذاب وقهر يصنف كجرائم حرب، يُدمى القلوب قبل أن تذرف له الدموع، فيوم تلو الآخر تثبت العائلات الفلسطينية أنها لن تترك الأرض مهما حدث، فرغم القصف المستمر وتدمير كل ما على الأرض إلا أن العائلات الفلسطينية مازالت متمسكة بمنازلها، وهو ما وثقه فيديو منتشر على موقع X، يكشف تفاصيل سكن عائلة تحت الركام بعدما تم قصف منزلهم.

عائلة تعيش وسط الركام

العائلة الفلسطينية المقيمة تحت أنقاض منزلها سطرت مثالًا صارخًا للصمود والتمسك بالأرض رغم الأهوال التى يعيشون فيها جراء الحرب الغاشمة، وتداول مغردو الموقع الشهير مقطع الفيديو الذى انتشر تحت عنوان "عائلة تسكن تحت ركام منزلها المدمر"، وأظهر الفيديو رب العائلة والأطفال يتجولون وسط الركام ويشعلون النار من أجل الحصول علي تدفئة.

A Palestinian family lives on the rubble of their house that was destroyed by Israeli bombardment in Gaza. pic.twitter.com/aEgZgXdwmU