اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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كييف تتهم روسيا يقصف أفدييفكا بالصواريخ والمدفعية الثقيلة

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 05:07 م
كييف تتهم روسيا يقصف أفدييفكا بالصواريخ والمدفعية الثقيلة كييف
وكالات

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قال القائم بأعمال رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دونيتسك بجنوب أوكرانيا إيهور موروز، إن منطقة أفدييفكا التابعة للإقليم تعرضت لهجوم صاروخي روسي وقصف بالمدفعية الثقيلة وصواريخ الجراد، صباح اليوم الاثنين.


وأضاف موروز- في تصريح (نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية)- "في اتجاه دونيتسك، تم قصف مدن كراسنوهوريفكا ونوفوميخيليفكا وكوستيانتينيفكا في منطقة مارينكا.. وفي كوراخوف، تعرضت المنطقة الصناعية للقصف، كما تم قصف كوراخوف وهيرنيك.. وفي الصباح، تعرضت أفدييفكا لهجوم صاروخي وقصف بالجراد والمدفعية الثقيلة".


وتابع أنه في اتجاه هورليفكا، أصيب شخص واحد في توريتسك وتضررت 10 منازل وخمسة مبانٍ إدارية ومنشأتين للبنية التحتية في المدينة.


وأشار إلى أنه لحقت أضرار بمنزل خاص ومبنيين غير سكنيين في منطقة تشاسيف يار، أما في بلدة سوليدار تعرضت روزدوليفكا وفاسيوكيفكا ومينكيفكا للقصف، في حين تعرض سقف إحدى المدارس في ميرنوهراد لأضرار واسعة نتيجة للقصف وسوء الأحوال الجوية.







أوكرانيا

روسيا

كييف

قصف صاروخي

إقليم دونيتسك



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