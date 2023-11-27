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كيف تستخدم البوابات الإلكترونية لدخول وخروج محطات القطارات.. فيديو

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 11:44 ص
كيف تستخدم البوابات الإلكترونية لدخول وخروج محطات القطارات.. فيديو محطة قطار - أرشيفية
كتب ـ سيد الخلفاوى

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استخدمت هيئة السكة الحديد، بوابات دخول إلكترونية للفصل بين أرصفة القطارات بالمحطات وأماكن قطع التذاكر للسيطرة على التهرب من دفع قيمة التذاكر، حيث فعلت كودا مطوبعا على التذاكر لفتح هذه البوابات يستخدم مرة واحدة فقط.
 
 
وتعمل البوابات الدخول الإلكترونية، على تقليل التهرب من قطع تذاكر القطارات، حيث تم تشغيلها بعدة محطات لإحكام السيطرة على الدخول والخروج لجمهور الركاب، مما يساعد على التحكم والسيطرة على الركوب بدون تذكرة.
 
وفيما يلى طرق استخدام البوابات.
 
1- الحصول على تذكرة السفر من شباك صرف التذاكر قبل دخول المحطة.
 
2- وضع التذكرة بالمكان المخصص بالماكينة.
 
3- لا يسمح إلا بمرور فرد واحد.
 
4- يوجد مكان مخصص للتذاكر وآخر للكارت.
 
5- الدخول بعد فتح الأبواب.
 
6- التوجه إلى الرصيف واستقلال القطار.
 
7- الاحتفاظ بتذكرة السفر حتى محطة الوصول.
 
8- تستخدم التذكرة مرة واحدة فقط للدخول والخروج يوم السفر.
 
 
 






السكة الحديد

البوابات الإلكترونية

دخول محطات السكة الحديد

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