قومى المرأة يطلق الحاضنة الابتكارية لريادة الأعمال الاجتماعية بالأقصر

كتب محمود راغب

أطلق المجلس القومي للمرأة الحاضنة الابتكارية لريادة الاعمال الاجتماعية " صعيد Hub" "بمحافظة الأقصر، وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والسفارة النرويجية، حيث تم تنفيذ ثلاث ورش عمل تعريفية بحضور ممثلين من 21 جمعية أهلية من مراكز الأقصر المختلفة و40 من الشباب والشابات من بينهم متطوعون ومتطوعات من وحدة مناهضة العنف بجامعة الأقصر، وذلك بمقر فرع المجلس بمحافظة الاقصر على مدار يومين 20-21 نوفمبر2023.

وأكدت مى محمود مديرة مركز تنمية المهارات بالمجلس أن الحاضنة الابتكارية تهدف إلى تحفيز التغيير الاجتماعي الإيجابي من خلال توفير بيئة داعمة وموارد مالية واستشارات فنية وفرص تواصل للشباب من الجنسين من أصحاب الأفكار للمشروعات المبتكرة التي تعالج مشكلات مجتمعية مثل الممارسات الضارة ضد الفتيات والنساء.

واستعرضت منى الغزالي المنسق الوطني لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس نشاط الوحدة في مجال القضاء على العنف ضد المرأة بأشكاله المختلفة وإحصائيات مسح الأسرة المصرية 2021 فيما يخص العنف ضد المرأة.

وقد تم الاستعانة بخبراء متخصصين في تنمية قدرات الشباب على الابتكار وريادة الأعمال، كما تضمنت الورش طرح العديد من الأفكار المبتكرة لتضمين مشكلات المجتمع مثل ختان الإناث في ريادة الأعمال المجتمعية.