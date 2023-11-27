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قطر تعلن تمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين فى قطاع غزة

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 06:18 م
قطر تعلن تمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين فى قطاع غزة الحرب فى غزة- أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية، التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في قطاع غزة.

وكتب ماجد محمد الأنصاري على إكس: "تعلن دولة قطر أن في إطار الوساطة المستمرة تم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في قطاع غزة."

وفي تصريحات سابقة، أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، أن الجهود تصب الآن نحو تمديد الهدنة في قطاع غزة ليومين إضافيين من أجل إدخال المزيد من المساعدات إلى القطاع، والإفراج عن أكبر عدد ممكن من الرهائن والأسرى، مشيرا إلى أن هناك رسائل إيجابية من الطرفين لتمديد الهدنة.

وأعرب الأنصاري، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، عن أمل دولة قطر في أن تفضي الهدنة الإنسانية إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة وحقن دماء المدنيين.

في سياق أخر، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنه سيتم إطلاق سراح 11 إسرائيليا ضمن الدفعة الرابعة من صفقة تبادل الأسرى والرهائن بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بموجب اتفاق الهدنة في غزة، وفق ما بثت القناة 12 الإسرائيلية.

ومع دخول الهدنة المؤقتة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة يومها الرابع على التوالي برعاية مصرية قطرية أمريكية، تواصل القاهرة جهودها على الصعيد الإنسانى لرفع معاناة الفلسطينيين.

وبموجب اتفاق الهدنة، يتم يومياً إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية لكافة مناطق قطاع غزة، وإدخال 4 شاحنات وقود يوميا وكذلك غاز الطهي لكافة مناطق قطاع غزة.

 







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