فتح باب التقدم لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة بحى الجمرك فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

أعلن حي الجمرك في محافظة الإسكندرية ، عن فتح باب التقدم للحصول علي كارنيه الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، سواء للإعاقات المتوسطة أو الإعاقات الشديدة.

وقالت المهندسة نهي خليفة رئيس حي الجمرك، أن وحدة تكافؤ الفرص بحي الجمرك بالإسكندرية، سوف تفتح باب التقديم، الأربعاء 2023/11/29 في تمام الساعة 9.30 صباحاً بقاعة الاجتماعات في ديوان حي الجمرك.

مميزات كارنية الخدمات المتكاملة لذوي الهمم

ويقدم الكارنيه مميزات التأمين الصحي لذوي الاعاقة، تخفيض في المواصلات العامة والقطارات تصل إلى 50%، خصم على استخراج المستندات الحكومية، منح الموظف المعاق أو الذي يرعى طفلا معاقا ساعة خروج قبل مواعيد العمل، نقل إلى أقرب مكان إلى محل الإقامة.

كما يقدم الكارنيه مميزات الجمع بين معاشين، الإعفاء الضريبي لذوي الإعاقة، إعفاء من قيمة الجمارك والضرائب للسيارات المجهزة، تخفيض دخول الأندية والمناطق الأثرية والحدائق العامة، وخصم على تذاكر الطيران، خدمة (ميزة) على كارنيه الخدمات المتكاملة، التقدم للحصول على سكن مدعم من وزارة الإسكان.

المستندات المطلوبه لاستخراج كارنية الخدمات لذوي الهمم

التقرير الطبي، 3 صور شخصية 4×6 بخلفية بيضاء، 2 صورة بطاقة شخصية للبالغين، 2 صورة بطاقة شخصية للوصي في حالة القصر أو الإعاقات الذهنية أو الكفيف، صورة شهادة الميلاد للقاصر.