غرفة عمليات جهاز حماية المستهلك تتابع رقابة فروع المحافظات على الأسواق

كتب ـ مدحت وهبة

تتابع غرفة عمليات جهاز حماية المستهلك آليات عمل فروع الجهاز بالمحافظات المختلفة والرقابة على الأسواق، كما تستمر سيارات الضبطية القضائية للجهاز في المرور على الأسواق للتصدي لأي مخالفات من شأنها الاضرار بالمستهلك أو المغالاة في ارتفاع أسعار السلع، كذلك متابعة تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية ومدى التزام التجار بالمبادرة.

وخصص جهاز حماية المستهلك برئاسة إبراهيم السجينى رئيس مجلس إدارة الجهاز، خط ساخن لتلقى أي شكاوى للمواطنين تتعلق بارتفاع أسعار السلع أو أى مخلفات خلال عمليات شراء المنتجات على رقم 19588، وكان جهاز حماية المستهلك قد وجه رسالة لمأموري الضبط القضائي بالجهاز بضرورة احترام الجمهور خلال التعامل سواء المواطن الذى يرغب في الحصول على السلعة، أو أصحاب المحلات التجارية مع التعريف بشخصية العاملين بالجهاز خلال عملهم في الحملات الرقابية وفقا للإجراءات، مع تركيز الحملات الرقابية على مدى التزام التجار ببيع السلع بالأسعار المعلنة وعدم البيع بسعر أزيد من المعلن، وتحرير محاضر للمخالفين .