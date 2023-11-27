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عمرو الفقى: وسائل الإعلام التقليدية لن تموت ونملك عقليات عظيمة بالمجال الإعلامى

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 03:41 م
عمرو الفقى: وسائل الإعلام التقليدية لن تموت ونملك عقليات عظيمة بالمجال الإعلامى عمرو الفقى الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية
كتبت ندى سليم - تصوير كريم عبد العزيز

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قال عمرو الفقى، الرئيس التنفيذى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنه في ظل القيود التى فرضتها منصات للتواصل الاجتماعي من خلال "الخوارزميات" التى اعترضت توصيل صوتنا خلال الحرب الدامية على غزة، بات هناك ضرورة ملحة لتدشين منصة تعبرعن الوطن العربى. 
 
وأوضح الرئيس التنفيذى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال فعاليات اليوم الثاني من "منتدى مصر للإعلام" فى نسخته الثانية، تحت عنوان "عالم بلا إعلام"، اليوم الإثنين، أننا نملك عقليات مصرية عظيمة فى المجال الإعلامى، القادرة وبقوة على الارتقاء بهذه المهنة ومواكبة إية تطورات تكنولوجية، مؤكدا أن هناك تحديات كبيرة فى ظل هذه التنافسية وحجم المصروفات الكبيرة، موضحا أن بعض المنصات لجأت إلى الاستعانة بفواصل إعلانية بسيطة فى ظل المنافسة وحجم الاشتراكات المتزايد.
 
وحول مستقبل وسائل الإعلام التقليدية، أكد "الفقي"، أن الحديث عن زوال هذه الوسائل غير حقيقى وخير دليل استمرار التليفزيون داخل الولايات المتحدة الأمريكية الذى أثبت قدرة بقاءه فى ظل المتغيرات التى طرأت على صناعة الإعلام. 
 






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