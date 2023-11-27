عضو حملة المرشح عبدالفتاح السيسي ببورسعيد: نثق في اختيار المواطنين لمرشحنا

شهدت محافظة بورسعيد ، قبل قليل، مؤتمرا حاشدا لحزب الحركة الوطنية لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وذلك بحضور أعضاء الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي، ورئيس جامعة بورسعيد، وممثلين عن تحالف الأحزاب المصرية من مختلف الأحزاب.

وأكد المهندس علي جبر، عضو الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي ومنسق التحالف الوطني ببورسعيد، أنه قبل أحداث غزة كان يمكن الحديث عن الإنجازات والمشروعات التي لا يمكن لأحد أن ينكرها، والتي جعلت من مصر دولة متطورة حديثة، تتجه بقوة نحو الجمهورية الجديدة ورؤية 2030.

وأكد علي جبر، أنه بعد أحداث غزة عرف العالم أجمع قدرة القيادة السياسية الحالية للدولة المصرية علي التعامل مع الأحداث العالمية، وقدرتها وسيادتها علي أرضها، وكان لرئيس الجمهورية المرشح للانتخابات مواقفا تؤكد أنه قائدا قويا قادرا علي حماية وطنه، واتخاذ خطوات جادة تجاه ما يحدث في غزة.

وأوضح عضو حملة المرشح عبد الفتاح السيسي، أن الحملة تثق في التفاف جموع الشعب حول الرئيس السيسي، وتؤمن بأن مرشحها هو القادر علي حماية الوطن والتعامل مع القضايا العالمية، بجانب استكمال مسيرة البناء والتنمية.

وأشار جبر، إلى أن حملة المرشح عبد الفتاح السيسي الرسمية تثق أن ملايين المصريين سوف يخرجون بكثافة في الانتخابات القادمة ليعطون درسا للعالم أجمع أن المصريين مع رئيسهم، ودعي الجميع لتحمل مسئولياته في المرحلة الحالية والدقيقة من عمر الوطن.