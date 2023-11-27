طقس مطروح اليوم.. غائم وفرص لسقوط الأمطار والحرارة العظمى 19 درجة

مطروح - حسن مشالي

تشهد محافظة مطروح والساحل الشمالي، اليوم الأثنين، طقس مائل للبرودة نهاراً شديد البرودة ليلاً، في ظل أجواء غائمة مع وجود فرص لسقوط الأمطار، وسجلت الحرارة الصغرى 10 درجات مئوية والعظمى 19 درجة مئوية.

ويكون الطقس مائل للبرودة نهاراً، على مختلف المناطق، خاصة الشاطئية، حيث تنشط تيارات الهواء البارد، التي تزيد الإحساس بالبرودة، ويزداد الإحساس بالبرودة، على كافة الأنحاء، خلال فترة المساء، التي تشهد إنخفاضاً كبيراً في درجات الحرارة.

وشهد مساء أمس الأحد، سقوطاً للأمطار الخفيفة على عدد من مناطق، مصحوبة بإنخفاض في درجات الحرارة، وأصبح الطقس صحواً وأكثر نقاءًأ، خاصة بعد أن شهدت المحافظة يوم السبت الماضي، نشاط للرياح المحملة بالأتربة، والسُحُب الترابية في غلاف مناطق السواحل الشمالية الغربية.

وكانت محافظة مطروح، قد شهدت بداية الشهر الماضي، هطول أمطار غزيرة وتحولت لسيول في بعض المناطق، وتم التعامل مع آثارها من أجهزة المحافظة المختلفة، واحتواء الأضرار المادية التي تسببت فيها السيول في عدد من المناطق، ولم تسفر عن إصابات خسائر في الأرواح.

يذكر أن محافظة مطروح، من أكثر محافظات مصر التي تشهد سقوطاً للأمطار، خلال فصلي الخريف والشتاء، وينتظر أهالي مطروح، خاصة سكان المناطق الصحراوية، سقوط الأمطار الغزيرة، لملء الآبار وخزانات تجميع مياه الأمطار، التي يعتمدون عليها طوال العام في الشرب والزراعة وتربية الحيوانات، كما يسبقون موسم سقوط الأمطار بحرث الأراضي ونثر تقاوي الشعير والقمح.