طقس الخليج.. بارد بالسعودية غائم بالإمارات ومعتدل فى الكويت والبحرين

إعداد عبد الوهاب الجندى

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم اليوم السابع خدمة نشر أحوال الطقس في دول الخليج، من خلال النشرات الجوية لكل دولة فى السطور التالية.

طقس السعودية



قال المركز الوطني للأرصاد الجوية في السعودية، إنه " بمشيئة الله تعالى يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة يصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك وحائل. كما لاتزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة. في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم.

الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-50 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل إلى 40 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.

ارتفاع الموج: من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب.

حالة البحر: متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط و خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.

طقس الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على مناطق متفرقة، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الرياح: جنوبية غربية - شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

الخليج العربي: خفيف الموج.

وسيحدث المد الأول عند الساعة 12:22 المد الثاني عند الساعة 02:04 والجزر الأول عند الساعة 19:26 والجزر الثاني عند الساعة 06:33 .

بحر عمان: خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:29 والمد الثاني عند الساعة 22:33 والجزر الأول عند الساعة 15:29 والجزر الثاني عند الساعة 04:09.

طقس الكويت



قالت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت، إن طقس اليوم، معتدل والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة .

ويكون خلال الليل، مائل للبرودة إلى بارد و رطب والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق ، محذرة من انخفاض الرؤية الأفقية بسبب الضباب إلى أقل من 1000م وقد تنعدم على بعض المناطق

طقس البحرين

أشارت نشرة الأحوال الجوية الصادرة من وزارة المواصلات والاتصالات في البحرين، إلى أن طقس اليوم الإثنين، معتدل مع بعض السحب وبارد نسبياً خلال الليل .

الرياح جنوبية شرقية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد وتصل من 10 إلى 15 عقدة أحياناً .

ارتفاع الموج من قدم إلى ثالثة أقدام . درجة الحرارة العظمى 28 م درجة الحرارة الصغرى 20 م

الرطوبة النسبية العظمى 85 % الرطوبة النسبية الصغرى 40 %