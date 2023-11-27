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ضياء رشوان: تمديد الهدنة فى غزة ثمرة جهود مصر وقطر مع الشريك الأمريكى

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 04:51 م
ضياء رشوان: تمديد الهدنة فى غزة ثمرة جهود مصر وقطر مع الشريك الأمريكى رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان
إبراهيم حسان

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أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ضياء رشوان، أن تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، نتيجة الجهود المصرية القطرية مع الشريك الأمريكي خلال الأيام السابقة، وحتى هذه اللحظة يعتمد مد الهدنة على عدد المحتجزين من فئة النساء والأطفال الموجودين لدى المقاومة الفلسطينية وحركة حماس.

أضاف ضياء رشوان، في مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية: "كان الاتفاق أنه كلما كان هناك 10 أشخاص جاهزين للإفراج عنهم سيكون هناك مد للهدنة يوما واحدة بكل الشروط التي سبقت طرحها، وحتى اللحظة عملت حركة حماس على إمداد الشركاء والوسطاء بـ20 أسما من المحتجزين من النساء والأطفال الإسرائيليين، وأدى ذلك إلى اتفاق مد الهدنة لمدة يومين لكي يتم تبادل هؤلاء العشرين مع 60 فلسطينيا، ونحن نعلم أن كل إفراج عن إسرائيلي يقابله 3 من النساء والأطفال الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية".

وتابع رئيس الهيئة العامة للاستعلامات: "كل يوم سيشهد الإفراج عن 10 لدى الجانب الفلسطيني مقابل 30 من الجانب الإسرائيلي من الفلسطينيين ليصبح العدد الإجمالي في اليومين 20 من الجانب الإسرائيلي و60 من الجانب الفلسطيني، مع استمرار شروط الهدنة بوقف كامل لإطلاق النار في كل أنحاء القطاع، وإدخال المساعدات بكل أنواعها وتوزيعها على كل أرجاء القطاع وخاصة الشمال، وحظر الطيران الكامل في جنوب القطاع مع حظره من الساعة العاشرة صباحا إلى الرابعة عصرا في الشمال".







رئيس الهيئة العامة للاستعلامات

ضياء رشوان

غزة

الحرب على غزة

دعم فلسطين




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