ضبط 8 مراكز مخالفة لعلاج الإدمان بالعاشر من رمضان.. صور

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، حملة موسعة على مراكز علاج الإدمان الخاصة بمدينة العاشر من رمضان، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقاهرة وفرع الشرقية، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وبالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الادمان، ومفتشى العلاج الحر بالإدارة الصحية بالعاشر من رمضان.

أسفرت جهود الحملة عن مداهمة 8 مراكز لعلاج الإدمان تعمل بدون ترخيص بالمخالفة لقانون المنشآت الطبية غير الحكومية رقم 51 لسنة 1981، والمعدل بالقانون 153لسنة 2004، وبدون موافقة الصحة النفسية لإدارة منشأة بالمخالفة للقانون رقم 71 لسنة 2009، ومحتجز بها عدد كبير من المواطنين "المدمنين"، بإجمالى 117 شخصا، ويديرها أشخاص غير مؤهلين، ولا يحملون تراخيص مزاولة مهنة الطب البشرى، كما تبين أن الأماكن الثمانية غير مستوفية للاشتراطات الصحية، ولا يوجد بها أى فريق أو إشراف طبى على المرضى، مما يعرض صحتهم للخطر، على الرغم من تقاضى مشرفى هذه المراكز مقابل مادى يصل إلى 7 آلاف جنيه للفرد الواحد شهرياً على حد قولهم، هذا بالإضافة إلى مخالفة المنشآت لسياسات مكافحة العدوى، وقانون البيئة، مع عدم اتخاذ أى إجراءات احترازية، مما يؤدى إلى انتشار العدوى بين النزلاء، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير 8 محاضر بمراكز شرطة ثان العاشر من رمضان، وتم احتجاز مشرفى هذه المنشآت للعرض على النيابة العامة.

وأكد وكيل الوزارة على استمرار الحملات المكثفة بصحة الشرقية لمتابعة المنشآت الطبية، ومختلف المنشآت الأخرى بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، مؤكداً عدم التهاون فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتى من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر والتقدير لجميع فريق العمل المشارك فى الحملة من إدارة العلاج الحر ورجال الشرطة، على الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.