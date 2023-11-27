اليوم السابع
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ضبط مزارع قتل عاملا فى أسيوط بسبب خلافات مالية

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 12:56 م
ضبط مزارع قتل عاملا فى أسيوط بسبب خلافات مالية حملات أمنية _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الفتح بمديرية أمن أسيوط بالعثور على جثة (عامل ، مقيم بدائرة المركز) وبها عيار نارى بالصدر بأرض زراعية كائنة بدائرة المركز .
 
بالفحص تبين قيام (مزارع ، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة المركز) بإطلاق أعيرة نارية تجاه المجنى عليه من سلاح كان بحوزته مما أدى لحدوث  إصابته التى أودت بحياته ، وذلك لوجود خلافات مالية بينهما.
 
وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسيوط من ضبط المتهم المذكور وبحوزته السلاح المستخدم (بندقية آلية وخزينة، وعدد من  الطلقات) وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذات الخلافات .
 






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