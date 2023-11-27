ضبط مخدرات في حملات أمنية بأسوان ودمياط

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان- دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن ضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (7,650 كيلو جرام لمخدر الحشيش–3 كيلو جرام ل مخدر البانجو - كمية لمخدر الهيروين) بحوزة (5 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية، و ضبط 4 قطع سلاح نارى (بندقية خرطوش- 3 فرد محلى وعدد من الطلقات).

ونجحت الجهود في ضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (7,250 كيلو جرام لمخدر الحشيش–8,500 كيلو جرام لمخدر البانجو– 13 كيلو جرام لمخدر الهيدرو– 600 جرام لمخدر الهيروين- 4 فرد محلى- وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (8 متهمين لـ 7 منهم معلومات جنائية).