اليوم السابع
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ضبط فتاة تبث فيديوهات مخلة بالآداب العامة

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 06:53 م
ضبط فتاة تبث فيديوهات مخلة بالآداب العامة حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة التابعة لوزارة الداخلية قيام (فتاة "لها معلومات جنائية" – والمطلوب التنفيذ عليها فى عدد من القضايا "تبديد – آداب عامة" - مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة) ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر تطبيقى (بيجو لايف – تيك توك) والتى تدعو إلى التحريض على الأعمال المنافية للآداب.
 
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها.. وبحوزتها (هاتفى محمول "محمل عليهما العديد من الفيديوهات الخاصة بالمتهمة"- كاميرا استاند تصوير بفلاش).
 
بمواجهتها اعترفت بمزاولة نشاطها الإجرامى بقصد تحقيق نسب مشاهدة عالية تتحصل من خلالها على أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 






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