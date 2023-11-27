ضبط فتاة تبث فيديوهات مخلة بالآداب العامة

كتب محمود عبد الراضي

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة التابعة ل وزارة الداخلية قيام (فتاة "لها معلومات جنائية" – والمطلوب التنفيذ عليها فى عدد من القضايا "تبديد – آداب عامة" - مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة) ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر تطبيقى (بيجو لايف – تيك توك) والتى تدعو إلى التحريض على الأعمال المنافية للآداب.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها.. وبحوزتها (هاتفى محمول "محمل عليهما العديد من الفيديوهات الخاصة بالمتهمة"- كاميرا استاند تصوير بفلاش).

بمواجهتها اعترفت بمزاولة نشاطها الإجرامى بقصد تحقيق نسب مشاهدة عالية تتحصل من خلالها على أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.