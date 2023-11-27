اليوم السابع
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الإثنين، 27 نوفمبر 2023 01:16 م
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ضبط المتهم بسرقة مركبات التوك توك في القاهرة

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 01:00 م
ضبط المتهم بسرقة مركبات التوك توك في القاهرة حبس - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من (سائق - مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة مركبة "التوك توك" خاصته من أمام العقار محل سكنه.
 
بالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة القسم).
 
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته مركبة "التوك توك" المستولى عليها وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه ، وبتطوير مناقشته إعترف بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة المساكن بإسلوب "كسر الباب" وأقر بإرتكابه عدد (4) وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب ، وأقر بتصرفه فى المسروقات ببيعها لدى عميله "سئ النية" (صاحب محل هواتف محمولة - مقيم بدائرة القسم)  "تم ضبطه" وبحوزته المسروقات المستولى عليها ، بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، وأتهموه بالسرقة.






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