ضبط المتهم بسرقة مركبات التوك توك في القاهرة

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من (سائق - مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة مركبة "التوك توك" خاصته من أمام العقار محل سكنه.

بالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته مركبة "التوك توك" المستولى عليها وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه ، وبتطوير مناقشته إعترف بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة المساكن بإسلوب "كسر الباب" وأقر بإرتكابه عدد (4) وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب ، وأقر بتصرفه فى المسروقات ببيعها لدى عميله "سئ النية" (صاحب محل هواتف محمولة - مقيم بدائرة القسم) "تم ضبطه" وبحوزته المسروقات المستولى عليها ، بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، وأتهموه بالسرقة.