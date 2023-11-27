صحة الدقهلية ترفض الترخيص لـ17 معمل تحاليل وتوافق على 54 أخرى

أوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، أن فريق العلاج الحر قام بالمرور على 71 معملا بالمحافظة ، الواقعة في مراكز المنصورة و ميت غمر و منية النصر ودكرنس وميت سلسيل .

حيث تم الموافقة على إصدار تراخيص لعدد 54 معملاً ورفض ترخيص 17 أخرى، وذلك لعدم توافر الاشتراطات الصحية بها .

جاء ذلك فى ظل التزام إدارة العلاج الحر بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وبناء على تعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتكثيف المرور على المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من استيفاء الاشتراطات والضوابط الصحية اللازمة وتوفيق أوضاع المنشآت المخالفة.