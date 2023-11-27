اليوم السابع
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الإثنين، 27 نوفمبر 2023 07:01 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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صحة الدقهلية ترفض الترخيص لـ17 معمل تحاليل وتوافق على 54 أخرى

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 06:12 م
صحة الدقهلية ترفض الترخيص لـ17 معمل تحاليل وتوافق على 54 أخرى الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية
الدقهلية شريف الديب

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كشف الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن إدارة العلاج الحر وبالتنسيق مع الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة،  حيث تم المرور على عدد من المعامل الخاصة بنطاق 6 مراكز على مستوى المحافظة، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.
 
أوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر،  أن فريق العلاج الحر قام بالمرور على 71 معملا بالمحافظة ، الواقعة في مراكز المنصورة و ميت غمر و منية النصر ودكرنس وميت سلسيل .
 
حيث تم الموافقة على إصدار تراخيص لعدد 54 معملاً ورفض ترخيص 17 أخرى، وذلك لعدم توافر الاشتراطات الصحية بها .
 
جاء ذلك فى ظل التزام إدارة العلاج الحر بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وبناء على تعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتكثيف المرور على المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من استيفاء الاشتراطات والضوابط الصحية اللازمة وتوفيق أوضاع المنشآت المخالفة.

 







الدقهلية

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