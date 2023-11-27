زيادة ضخ الدواجن المستوردة والمحلية بمنافذ وزارة التموين.. اعرف الأسعار

كتب ـ مدحت وهبة

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في زيادة معدلات ضخ الدواجن المجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لتلبية احتياجات المواطنين، حيث يتم طرح الكيلو المجمدة المستورد بسعر 85 جنيها وكيلو الدواجن المجمدة المحلية بسعر 105 جنيهات، كما يتم طرح السلع الغذائية ضمن مبادرة تخفيض الأسعار.

وأكدت أمل دوابة، العضو المنتدب لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار تكثيف ضخ السلع الغذائية وطرحها للمواطنين ضمن مبادرة تخفيض الأسعار تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، كما تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوفير كل المنتجات.

وتعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية على تأمين مخزون استراتيجي من كل السلع والمنتجات الغذائية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، كما تتعاقد الوزارة على شراء السلع أولا بأول وطرحها بأسعار مخفضة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، أيضا صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد ببطاقات التموين.