زوجة تطالب بحبس زوجها والحصول على تعويض بعد تنمره عليها وفقا للمستندات

كتبت أسماء شلبى

أقامت زوجة دعوى ضد زوجها، أمام محكمة مصر الجديدة، اتهمته بالتنمر عليها والتشهير بسمعتها، وإلحاق الضرر بها والأذي المادي والمعنوي، وذلك بعد أن نشر لها صور وفيديوهات وواصل نعتها بإلفاظ-نابية- وفقا لوصفها في شكواها، لتؤكد:" لم أتصور أن زواجي بالرجل الذي حاربت أهلي من أجله سينتهي بتلك الطريقة، لأقع فريسة له ولأسرته خلال عامين، دفعوني للهروب من جحيم الحياة الزوجية ".

وأكدت الزوجة بدعواها أمام المحكمة بعد أن قدمت مستندات وشهادة الشهود لإثبات صحة موقفها وطالبت خلالها بحبسه والحصول على تعويض 200 ألف جنيه:" رأيت ما لا يتحمله بشر خلال عامين زواج، قام زوجي بإجباري على بيع مصوغاتي ومنقولاتي وعشت برفقته على الأرض، وعندما طالبت بالحصول على الطلاق دفعني بتوقيع كمبيالات تحت التهديد بمبلغ 700 ألف جنيه".

وتابعت: "لاحقني زوجي بدعوي طاعة وعنما رفض العودة له بسبب خشيتي على حياتي طالب بإثبات نشوزي لإجباري على التنازل عن حقوقي، وهدد بسجني بالكمبيالات التي بحوزته، مما دفعني للطعن فيها لإثبات توقيعي لها تحت التهديد- بعد أن قرر التخلص مني واستغل مكوثي برفقته بالمنزل بمفردنا".

وأضافت: " تسبب لي بالضرر المادي والمعنوي بعد تعديه على بالضرب المبرح لأعيش في عذاب في محاولة إقناعه بحل الخلافات وديا وتطليقي، ولكنه واصل التعنت ولاحقني بـ 11 بلاغ، ودمر حياتي، وجعل حياتي جحيم، وعندما حررت بلاغ ضده حرض خارجين عن القانون لإيذائي، مما دفعني لإقامة دعوى طلاق للضرر وتعويض وحبس لتبديده منقولاتي ومصوغاتي ".