رصف ورفع كفاءة الشوارع الداخلية بمركز ومدينة فاقوس بـ33 مليون جنيه

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المحاسب محمد الأباصيرى رئيس مركز ومدينة فاقوس أعمال رفع كفاءة ورصف وتطوير الشوارع الداخلية بالمدينة لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة جاده فى تنفيذ خطة تطوير شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف المراكز والمدن والأحياء وذلك تنفيذًا لخطة تطوير وتجميل مدن المحافظة لإعادة الوجه الجمالى والحضارى لها وللوصول إلى بنية تحتية سليمة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

ومن جانبه أوضح رئيس مركز ومدينة فاقوس أنه جارى تنفيذ أعمال رصف وتطوير الشوارع الداخلية بالمدينة بوضع طبقات من السن والرمال تمهيدًا لأعمال الرصف وتركيب بلاط الإنترلوك بإجمالى أطوال 96 ألف م2 رصف بالاسفلت، 19 ألف م2 بلاط انترلوك وبتكلفة إجمالية بلغت 33 مليون جنيه وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2023-2024 للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف رئيس المركز أن أعمال الرصف والتطوير شملت الشوارع والطرق الداخلية بالمدينة وبياناتها كالتالي:

رصف وتطوير شارع المنيسى الحارة اليسرى بجوار السكة الحديد بطول 500 م وعرض 14 م باعتماد مالى يبلغ 3 ملايين جنيه.

استكمال رصف امتداد شارع الدروس ( ش ترعة المنيا حتى مفارق الصوالح ) باعتماد مالى يبلغ 2.5 مليون جنيه.

استكمال رصف امتداد شارع الجلاء من التأمين الصحى حتى مفارق طريق الصوالح وتفريعاته بطول 1.5 كم وعرض 9 م باعتماد مالى يبلغ 4 ملايين و800 ألف جنيه.

رصف مدخل مجمع مدارس الصنائع وتفريعاته من شارع الإنتاج بطول 700 م باعتماد مالى يبلغ حوالى 2 مليون جنيه.

رصف وتطوير شارع الساحة وتفريعاته بطول 940 م وعرض 10م باعتماد مالى يبلغ 2 مليون و800 ألف جنيه.

رصف وتطوير شارع شلتوت وتفريعاته بطول 900 م وعرض 8م باعتماد مالى يبلغ 2 مليون جنيه.

رصف شارع الإيمان (مسايا) وتفريعاته بطول 600 م وعرض 7 م باعتماد مالى يبلغ مليون و200الف جنيه.

رصف وتطوير شارع المنيسى وتفريعاته بطول 2.5كم وعرض 12 م مع عمل رصف بالانترلوك بالشوارع المتفرعة بالحارة اليمنى باتجاه السحارة باعتماد مالى يبلغ 14 مليون و500 ألف جنيه.

شدد المحافظ على رئيس المركز بالمتابعة المستمرة لأعمال الرصف والتطوير الجارية وإلزام الشركة المنفذة بالجدول الزمنى المحدد للانتهاء منه لتهيئته أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.