رئيس حزب الحركة الوطنية: أدعو الشعب المصري للمشاركة الإيجابية في الانتخابات

بورسعيد - محمد عزام

دعا اللواء رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية، الشعب المصري، إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة بشكل إيجابي، جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر تحالف الأحزاب المصرية لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.



وأكد رئيس حزب الحركة الوطنية، على تدقيق الاختيار في الانتخابات الرئاسية بين المرشحين، ودعم من كان دائماً يستجيب لرغبة جموع المصريين.



وبدأ مؤتمر حزب الحركة الوطنية في محافظة بورسعيد، لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الاثنين، في إحدى قاعات فنادق المحافظة، بدقيقة حداد على أرواح ضحايا غزة في الحرب على فلسطين.



ويأتي المؤتمر ضمن مؤتمرات تحالف الأحزاب المصرية لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، والتي حضر فيه لفيف من أعضاء وقيادات لفيف من الأحزاب المصرية الـ 42 المشاركين في المؤتمر، وكذلك وفود من: الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي، التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ونواب وأعضاء تنسيقي شباب الأحزاب، ممثلين عن الأوقاف والكنيسة والأزهر، والدكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، ولفيف من القيادات السياسية والشعبية.



ورحب إسلام زيدان، أمين عام حزب الحركة الوطنية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، بالحضور والتأكيد على دعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لما شهدته الدولة المصرية خلال الآونة الأخيرة من مخاطر تصدت لها القيادة السياسية بكل قوة.