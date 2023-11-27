رئيس جامعة سوهاج يشارك في ندوة "حياة كريمة" عن التوعية بالقضية الفلسطينية

سوهاج - محمود مقبول

شارك الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، في فعاليات الندوة التوعوية التي نظمتها مؤسسة حياة كريمة بالمحافظة، للتوعية بالقضية الفلسطينية ودعم المشاركة في العمل العام.

جاءت الفاعلية بحضور اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والدكتور أحمد القاضي نائب المحافظ والعقيد محمد كمال رئيس حياة كريمة بالمحافظة، المستشار العسكري للمحافظة وعدد من أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ وشخصيات المجتمع المدني وأعضاء هيئة التدريس واكثر من 400 طالب وطالبه من كليات الجامعة المختلفة

وثمن الدكتور حسان النعماني الدور الرائد للدولة المصرية والقيادة السياسية الرشيدة في مساندة القضية الفلسطينية بإعتبارها القضية العربية الأولى، مشيداً بالجهود التي قامت بها مؤسسة حياة كريمة لزيادة الوعي القومي لدى طلاب الجامعة بالقضية الفلسطينية وتوعيتهم بالمشروعات القومية ومحاربة الأفكار السلبية، إلى جانب دورها المتميز في المبادرة الرئاسية وأعمال التطوير التي شهدتها قرى الريف المصري داخل محافظة سوهاج.

وأوضح العميد محمد كمال رئيس حياة كريمة بسوهاج، أنه تم تنفيذ تلك الندوة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتنظيم العديد من المؤتمرات والندوات للتوعية بالقضية الفلسطينية، وحث المواطنين على دعمها، حيث بدأت فعاليات الندوة بالسلام الوطني وآيات من القرآن الكريم والوقوف دقيقة حداد علي أرواح الشهداء الفلسطينيين.

وأشتملت الندوة علي كلمه ألقاها الدكتور ممدوح محمد حسن بكلية الآداب بجامعة سوهاج عن دعم مصر للشعب الفلسطيني وما قدمه من تضحيات في سبيل خدمه القضية الفلسطينية، كما تم عرض فيديو عن أحداث غزه وفقرات فنيه متنوعة قدمها فريق كورال جامعة سوهاج وفرقه الموسيقي العربية وقصر الثقافة وذلك علي أرض المسرح الروماني بالمحافظة.