رئيس الوزراء يتابع موقف مشروعات تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

كتبت هند مختار - تصوير - سليمان العطيفى

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، موقف عدد من المشروعات التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالمحافظات في المجالات المختلفة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء علي عبدالنعيم، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات، واللواء خالد عبدالرشيد، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للطرق، وشيرين الشرقاوى، مساعد أول وزير المالية، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية، والدكتور جميل حلمى، مساعد وزيرة التخطيط، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد وزيرة التخطيط، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وقال رئيس الوزراء إن الاجتماع يأتى في إطار المتابعة الدورية للمشروعات الجارى تنفيذها من خلال الجهات والهيئات المختلفة، لافتًا إلى أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تضطلع بمسئولية كبيرة فى عدد من المشروعات على مستوى الجمهورية، واليوم نتابع موقف تنفيذ هذه المشروعات.

وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى أن الهيئة أحرزت تقدمًا ملحوظًا فى المشروعات التى تنفذها، حيث وصلت نسبة التنفيذ في الكثير من هذه المشروعات إلى 100%.

وفي هذا الإطار، تضمنت قائمة المشروعات التي تم استعراض موقفها التنفيذى مجالات النقل والطرق، والإنشاءات والتطوير العمراني، وأعمال الحماية من السيول، ورفع كفاءة عدد من الأماكن الأثرية، وتشغيل وصيانة محطات مياه البحر، وحفر وتبطين الترع، وتطوير أنظمة الرى والصرف، وتطوير الموانئ، وتطوير المستشفيات، وغيرها من المشروعات.