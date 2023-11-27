جيديا مصر: نستهدف الوصول إلى 150 ألف نقطة بيع فى 2024.. و3 مليارات جنيه قيمة العمليات المالية عبر منصتنا

كتبت هبة السيد تصوير أحمد معروف

كشف أحمد نادر الرئيس التنفيذي لجيديا مصر، لخدمات المدفوعات الإلكترونية، أن الشركة حققت نموًا هائلًا في خدمات قبول المدفوعات في مصر، وتسير في إطار الخطة الطموحة للدولة المصرية لتعميم الشمول المالي والتحول الرقمي، حيث بلغت حصتها 25% من سوق المدفوعات المصري حاليًا.

وأضاف "نادر" في مؤتمر صحفي عقد بقر الشركة في كايرو فيستيفال سيتي، أن الشركة تستهدف الاستحواذ على المركز الأول كمزود لحلول قبول المدفوعات في مصر ومضاعفة حجم أعمالها 7 مرات بحلول عام 2024، مشيراً إلى مضاعفة حجم الأعمال في عام 2022 وعام 2023 ثلاث مرات.

وقال إن الشركة استطاعت منذ أكثر من ثلاث اعوام امتلاك نحو 70 ألف نقطة بيع، حيث تستهدف الوصول إلى أكثر من 150 ألف نقطة بيع العام المقبل.

وأشار "نادر"، إلى إجراء نحو 5 مليون عملية مالية في الشهر عبر قنوات جيديا المختلفة بقمية تزيد عن 3 مليار جنيه شهريًا، مضيفا أن الشركة تمتلك نحو 500 عميل في مجال التجارة الإلكترونية التي تعد جزء لا يتجزأ من أعمالها

كما كشف عن إطلاق الشركة خدمات إدارة المطاعم، حيث تستهدف أصحاب المطاعم الصغيرة والمتوسطة لتقديم حلول إدارة المطاعم المتكاملة بما فيها حلول المدفوعات الإلكترونية، لتمكينهم من إدارة مشروعاتهم بشكل سريع ودقيق.

وأكد على أن ملف الاستثمار في مصر بشكل عام شهد تطورًا كبير وكذلك ملف تكنولوجيا المعلومات وذلك بفضل جهود الدولة المصرية في هذا الشأن، مما يشجع المستثمرين على المجيْ إلى مصر، لوجود خطة طموحة للتحول إلى المعاملات اللانقدية، مشيرا إلي زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء انقر الشركة، بأنها تعد تشجيعا للشركة ودفعة للأمام، للإنخراط والاستثمار بشكل أكبر في مصر، ووعدنا من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمساعدة في تأهيل وتدريب الكوادر الشابة، والحكومة المصرية متعاونة جدًا معنا في هذا المجال.

وكشف الرئيس التنفيذي لشركة جيديا مصر، عن تعاقدها مع بنكي الأهلي ومصر، بالإضافة إلى بنك الإسكندرية لتقديم خدمات الشركة وفقًا لإرشادات البنك المركزي المصري، وتأمل الشركة في التعاون مع الحكومة المصرية في المشروعات الكبرى، إلى جانب استثماراتها التي تقدر بـ 40 مليون دولار.

وقال إن الشركة تستثمر أيضًا في الموارد البشرية بمصر، عبر إنشاء مركز خدمات الدعم العملياتي الذي يغطي مصر والسعودية والإمارات، يعمل به حاليًا أكثر من 450 موظاف في مجالات تطوير التطبيقات والسوفت وير، إلى جانب التسويق والإدارات المالية، وجاء اختيار مصر لمقر المركز نظرًا لموقع مصر الجغرافي المتميز، ووجود الكوادر البشرية الشابة المحترفة في كافة مجالات التكنولوجيا.

وأضاف أن "جيديا" لديها اتفاقيات مع بعض الجامعات المصرية لتأهيل الطلاب في مجالات التكنولوجيا المختلفة، وتقوم باختبار قدراتهم في هذا المجال وكيفية الاستفاده منها، حيث تعتمد في التوظيف على طرق أخرى من التدريب والتعيين منها الإيميل أو لينكدن.

وقال "نادر" إن الشركة ستواصل الاستمثار والتوسع في المركز، وهذه النقطة تعد محورًا هامًا في التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، وإنشاء أكاديمية تدريب وتعليم للعمل على تأهيل الكوادر الشابة للإنخراط في العمل بمجال صناعة التكنولوجيا ليس فقط محليًا ولكن عالميًا أيضًا من خلال الخبراء والمتخصصين بالشركة الذين لهم خبرات طويلو في الأسواق العالمية المتقدمة، مما يعود بالنفع على السوق المصري، وجاري العمل حاليًا على تدشين هذه الأكاديمية في الربع الأول من العام القادم.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة جيديا مصر، على أهمية وجود خبرات للموظفون في المجال الذي يتقدمون للعمل به، لذا قامت الشركة خلال العام الجاري بجلب مجموعة متدربين من جامعات مصرية ودولية مختلفة تصل إلى 25 متدرب، وعملت على تدريبهم وتأهيلهم للعمل بالشركة.

وتابع بالقول:"هناك أشخاص يعملون لدينا بنظام الدوام الجزئي بالتعاون مع الجامعات الخاصه بهم، ما يعتبر بداية تصور لدينا في الاستثمار في الكوادر الخاصة بنا في السوق المصري، أما على مستوى الأكاديمية هناك جزء يجب أن يكون لديه خبرة ولكن الجزء الأغلب سيكون خريجي الجامعات الجدد، وهذا ما اتفقنا عليه مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن يكونوا خريجي جدد من مجالات مختلفة ويعملوا لدينا ونبدأ في تأهيلهم من 3 لـ 6 أشهر لكي ينخرطوا لدينا في العمل.

وكشف عن امتلاك الشركة لأكثر من 1200 موظف في مصر ويستهدف الوصول لـ 2000 موظف العام القادم، ومضاعفة هذا العدد في المستقبل.

وأكد أحمد نادر، على اعتماد الشركة لأعلى المعايير لضمان أمان عملياتها ومواجهة الهجمات السيبرانية، لأنها تمثل أكثر من 75% من السوق السعودية، والبنك المركزي السعودي "ساما"، يفرض العديد من القيود الضخمة لمقدمي الخدمات لتعزيز الأمن السيبراني، وحماية بيانات ومعاملات التجار والعملاء، مشيراً إلي أن الشركة تقوم بعمل تحديثات إسبوعيًا لضمان عدم التعرض لمثل هذه التهديدات.

من جهة أخرى أوضح رئيس جيديا، أن البورصة المصرية تعتبر بالنسبة لها فرصة كبيرة للغاية في التوسع، ولكن وفقاً لاستراتيجية الشركة فإن خطوة الدخول للبورصة المصرية بعيدة، ونعمل حاليًا على ضخ 70 ألف ماكينة في السوق ونسعى لمضاعفة هذا الرقم أيضًا العام المقبل، وهو أمر يرتبط بالسوق والتغييرات والتحديات التي تطرأ عليه.

وذكر أن الشركة ليس لديها خطة في الوقت الحالي للاستحواذ على شركات أخرى في مصر، ولكن ربما نقوم بهذه الخطوة في المستقبل إذا سنحت فرصة من شأنها تعزيز وجودنا في السوق المصري، ذلك على الرغم من وجود تجربة بالفعل خارج مصر، حيث قامت "جيديا" بالاستحواذ على شركة متخصصة في إدارة المطاعم، حيث تسعى الشركة أيضًا إلى تعزيز علاقتها بالتجار والعملاء على الرغم من كونها شركة تكنولوجيا مالية، حيث تعمل على تطوير خدماتنا لما بعد المدفوعات الإلكترونية، لتشمل إدارة المطاعم بشكل كامل، من مرحلة طلب الأوردر لإدارة المطابخ في المطاعم إلى الوصول لعملية الدفع عبر قنواتنا.

وأشار إلى بدء الشركة تقديم خدمات إدارة المطاعم في مصر منذ شهر ونص فقط، والأن لديها أكثر من 500 فرع أغلبهم في القاهرة تستفيد من حلول جيديا، ألتي تمتلك خطة طموحة للتوسع في هذا المجال في الفترة المقبلة.

كما أثنى على الفرص الموجودة في السوق المصرية للنمو والتحول الرقمي، مؤكدا أنها أكبر من أي دولة أخرى بالمنطقة، فمصر دولة كبيرة جدًا في الشرق الأوسط، والعالم كله يمر بمرحلة اقتصادية صعبة.

وذكر أن فترة انتشار فيروس كورونا Covid-19 تطورًا كبيرًا للتجارة الالكترونية وقطاع المدفوعات الإلكترونية، مما عجل من التحول الرقمي في المدفوعات، فيما يتعلق بالاندماجات، بالفعل السوق المصري صعب للغاية من ناحية التنافس، لذلك تضطر الشركات الصغيرة للإندماج مع مؤسسات أكبر وهو أمر صحي، ويستطيع السوق المصري تحمله.

وقال إن "جيديا" شركة دولية رائدة في تقديم خدمات المدفوعات الإلكترونية، الشركة الأم توجد في الرياض بالمملكة العربية السعودية، تمتلك الشركة أكثر من 900 ألف نقطة بيع لخدمة البنوك والتجار، وحصتها تزيد عن 75% في السوق السعودي للمدفوعات.

وأضاف قررنا منذ ثلاث سنوات ونص التوسع إقليميًا، وكانت مصر في قمة أولوياتنا، وبالفعل دخلنا السوق المصري، بالتوازي مع دخولنا الإمارات العربية المتحدة، ونسعى لمواصلة التوسعات، إقليميًا أيضًا في دول الخليج، وسنبدأ بالكويت في هذه المرحلة، ومن مصر سوف نتوسع أكثر في شمال أفريقيا مثل المغرب.

وأضاف أن جيديا تعمل في أسواق متنوعة، وتستخلص أفضل الحلول الموجودة في هذه الأسواق، وتقدمها في السوق المصري، كذلك نمتلك الكوادر المحترفة والمتخصصة في الصناعة، وتعمل على تقديم خدمات كاملة متكاملة للتجار والعملاء، هذه الرؤية تجعل الشركة تسير في الطريق الصحيح نحو تحقيق أهدافها في مصر.

وقال: "نحن في الإمارات والسعودية نتعامل مع العديد من المنصات الدولية، وعندما نقوم بعقد أي تعاون أو اتفاقيات في السعودية والإمارات نقوم بخلقه أيضا لمصر لكي يتم إتاحة أكبر قدر من الخدمات لمصر، فنحن نستطيع أن نقول هناك خدمات كثيرة لعدد من المنصات الدولية سوف يتم إتاحتها في مصر خلال العام المقبل، نحن نقوم بالعمل حل المشكلات المتعلقة بطرق سداد الإعلانات الممولة على مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الحالية.