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جامعة حلوان تنظم بطولة الألعاب الإلكترونية لاختيار ممثليها فى بطولة الجامعات

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 11:37 ص
جامعة حلوان تنظم بطولة الألعاب الإلكترونية لاختيار ممثليها فى بطولة الجامعات فعاليات بطولة الألعاب الإلكترونية
كتب ـ محمد صبحى

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شهدت الصالة المغطاة بجامعة حلوان، فعاليات بطولة الألعاب الإلكترونية لطلاب الجامعة، التي نظمها قسم الألعاب الفردية بإدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان. وشملت البطولة جميع كليات الجامعة داخل وخارج الحرم الجامعي، بهدف اختيار الطلاب الفائزين لتمثيل الجامعة في بطولة الجامعات "الشهيد الرفاعي 51"، وذلك بالتعاون مع الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية.
 
أقيمت فعاليات البطولة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
 
وتولي جامعة حلوان أهمية كبرى للأنشطة الطلابية، حيث تسهم فى بناء شخصية الطالب وتفاعله مع المجتمع، وأن مثل هذه البطولات تعزز التواصل بين الطلاب وتنمي مواهبهم وقدراتهم.
 
وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، على أهمية الأنشطة الطلابية في تنمية قدرات الطلاب، مشيرا إلى اهتمام الجامعة بتعزيز هذه الأنشطة كجزء أساسي من تجربة الطالب الجامعي، بهدف دعم قدرات الشباب لخدمة المجتمع.
 
وأفاد رئيس جامعة حلوان، أن هؤلاء الطلاب هم قادة الغد الذين يعملون على تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة، وشدد على أن التطوير يتطلب وجود جيل مستعد لتحمل مسؤوليات التغيير، ومشاركة الطلاب فى الانشطة الطلابية المختلفة تسهم فى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات.
 
وأشرف على البطولة كل من: هشام رفعت أمين الجامعة المساعد، محمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والكابتن أيمن عبد العزيز مدير الإدارة.
 
 
 






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