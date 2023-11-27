جامعة الزقازيق توجه قافلة بيطرية لقرية كفر العلماء مركز فاقوس بالشرقية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

نظمت كلية الطب البيطرى جامعة الزقازيق، قافلة بيطرية لقرية كفر العلماء مركز فاقوس بالشرقية، ضمن فعاليات خطتها السنوية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام 2023 /2024، وآليات جامعة الزقازيق لخدمة المجتمع والبرنامج الرئاسي لتنمية البيئة.

نفذت القافلة تحت إشراف الدكتور عصمت إبراهيم السعيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتنظيم الدكتور لماح عبد السميع مدير إدارة البيئة بالتنسيق مع الجمعيات الاهلية ، حيث شارك فيها زملاء وأطباء المستشفى البيطرى التعليمى بقيادة د.حسين عبد اللطيف مدير المستشفى البيطرى والدكتور محمد عبد الله غنيمى والدكتور إبراهيم الشبراوين شوالى.

كما تم الكشف على 241 حالة حيوانات، 1986 حالة طيور وأرانب وتشخيصها وعلاجها وصـــــرف الأدوية والتطعيمات اللازمة ورش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية والمسببة للأمراض مجاناً في إطار مساهمة الجامعة فى البرنامج الرئاسى لتنمية الريف المصرى"حياة كريمة"، والتخفيف عن المواطـن الشرقاوى والنهوض بمستواه المعيشي وتنمية الثروة الحيوانية .

جدير بالذكر أن تنظيم القافلة يأتي ضمن أليات الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، حيث تقوم الكلية بتوجيه قافلة أسبوعياً لإحدى القري الأكثر احتياجاً مدعمةً بأهم التخصصات والمستلزمات الطبية البيطرية وكذلك الأدوية اللازمة والتى تصرف جميعها مجاناً لخدمة أهالي القرى والحفاظ على الثروة الحيوانية والتي تعد مصدر للدخل والغذاء وضمن الحياة الكريمة للمربين.