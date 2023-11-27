تكليف أحمد الشهاوي مديراً عاماً لفرع ثقافة كفر الشيخ

أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة قرار رقم 612 لسنة 2023 بتكليف أحمد محمد الشهاوي مديرا عاما لفرع ثقافة كفر الشيخ، التابع لإقليم شرق الدلتا الثقافي، بالهيئة العامة لقصور الثقافة.

يذكر أن أحمد محمد محمد الشهاوي، حاصل على ليسانس الدراسات الإسلامية وعربية جامعة الأزهر 2004م، وحاصل على درجة الماجستير في الأدب والنقد من كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ 2019، وباحث دكتوراه بالكلية.

كما شغل احمد محمد الشهاوى منصب مدير مكتب المدير العام، رئيس قسم العلاقات العامة، رئيس قسم الجمعيات، وأمين مكتبة بالهيئة العامة لقصور الثقافة في الفترة من 2006 - 2014، ومدير مكتبة فرعية بفرع ثقافة كفر الشيخ في الفترة من 2014 - 2017.

كما عمل رئيس قسم الإعلام بفرع ثقافة كفر الشيخ في الفترة من 2018 - 2019، ولديه خبرة عشر سنوات في إدارة مكتبة فرعية تابعة لفرع ثقافة كفر الشيخ "الهيئة العامة لقصور الثقافة – وزارة الثقافة" الفترة من 2006م حتى 2016م، وعضو عامل بنادي أدب قصر ثقافة كفر الشيخ.

كما حصل على عدد من الدورات التدريبية، منها دورة تنمية مهارات أخصائي مكتبات حديثة "الهيئة العامة لقصور الثقافة – وزارة الثقافة المصرية" 20-4-2014، والورشة التدريبية " لبرنامج محرك ثقافي "الهيئة العامة لقصور الثقافة – وزارة الثقافة المصرية" في الفترة من 13- 4- 2014 إلي 22-5-2014م، وحصل على الدورة التدريبية في نظم المعلومات وتكنولوجيا المعلومات مركز تدريب هيئة التدريس "جامعة كفر الشيخ" 17-12-2015م كما اجتاز البرنامج التدريبي "النشر العلمي" المركز الدولي لإدارة الموارد البشرية والتعليم المستمر "جامعة كفر الشيخ" 13-1-2016م، وبرنامج إقامة المؤتمرات والندوات 15-3-2018م، بالإضافة إلى تنمية مهارات الكوادر الثقافية لحاملي الماجستير والدكتوراه "الهيئة العامة لقصور الثقافة – وزارة الثقافة المصرية" 10-9-2018م، كما حصل على دورة الاستراتيجية والأمن القومي أكاديمية ناصر العسكرية يناير 2023.

كما حصل على شهادة التقدير من وزارة الثقافة للمشاركة المتميزة في ورشة "ابدأ حلمك" إعداد ممثل شامل مارس 2023، وشهادة تقدير من الهيئة العامة لقصور الثقافة للجهود المبذولة لجذب الجمهور ميدانياً 2014م، ومن فرع ثقافة كفر الشيخ تقديراً للمشاركة البارزة في مسابقة مبدعي المستقبل 2016م وحصل على شهادة تقدير من إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية تقديراً لما بُذل من جهد لإثراء وتنمية ودعم المواهب في شتي المجالات 2017م، بالإضافة إلى السيد رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي الثقافي للمشاركة الفعالة في مؤتمر إقليم شرق الدلتا الثقافي 2020.

بالإضافة إلى شهادة من رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي للمشاركة المتميزة في ليالي رمضان الثقافية 1444 هجرية 2023 ميلادية، ورئيس دائرة الثقافة والإعلام إمارة الشارقة دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في مهرجان الشعر العربي الشارقة 2019 الدورة 17 بالإضافة إلى حصوله على شهادة تقدير من الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، للمشاركة الفعالة في مشروع ورشة ابدأ حلمك اعداد ممثل شامل 2023.

كما شارك في تنظيم المؤتمرات "شارك في تنظيم عدة مؤتمرات ثقافية وعربية"، ومؤتمر إقليم شرق الدلتا الثقافي "الهيئة العامة لقصور الثقافة – وزارة الثقافة المصرية" 2015م، ومؤتمر اليوم الواحد لفرع ثقافة كفر الشيخ 2017م، ومؤتمر اليوم الواحد لفرع ثقافة كفر الشيخ 2018م، ومؤتمر اليوم الواحد لفرع ثقافة كفر الشيخ " التمكين الثقافي– ذوي الاحتياجات الخاصة 2018م، ومهرجان الشارقة للشعر العربي 2019، ومؤتمر إقليم شرق الدلتا الثقافي الهيئة العامة لقصور الثقافة 2020.