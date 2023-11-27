تقييم الطلاب فى صفوف النقل خلال الأسبوع الجارى

كتب ـ محمود طه حسين - محمد جاد

أكدت المديريات التعليمية والإدارات استمرار تقييم الطلاب خلال الأسبوع الجارى، موضحة أن الامتحانات تعقد أثناء اليوم الدراسي مع الالتزام بالفترة الدراسية ولن يسمح للطالب الغائب في الحصة الأولى بحضور الامتحان، مع الالتزام بالزي المدرسى وتعليمات المشرفين والملاحظين، وأي مخالفة سيتم إلغاء الامتحان للطالب، كما يمنع إحضار التليفون المحمول، على أن تعقد الاختبارات فى امتحان شهر نوفمبر فقط بأسئلة قصيرة تقيس نواتج التعلم المرتبطة بمنهج شهر نوفمبر، ويتم تصحيح امتحانات الشهر من خلال معلم المادة والتوجيه الفنى بالإدارات التعليمية.