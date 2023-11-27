اليوم السابع
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تقييم الطلاب فى صفوف النقل خلال الأسبوع الجارى

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 06:00 ص
تقييم الطلاب فى صفوف النقل خلال الأسبوع الجارى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
كتب ـ محمود طه حسين - محمد جاد

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أكدت المديريات التعليمية والإدارات استمرار تقييم الطلاب خلال الأسبوع الجارى، موضحة أن الامتحانات تعقد أثناء اليوم الدراسي مع الالتزام بالفترة الدراسية ولن يسمح للطالب الغائب في الحصة الأولى بحضور الامتحان، مع الالتزام بالزي المدرسى وتعليمات المشرفين والملاحظين، وأي مخالفة سيتم إلغاء الامتحان للطالب، كما يمنع إحضار التليفون المحمول، على أن تعقد الاختبارات فى امتحان شهر نوفمبر فقط بأسئلة قصيرة تقيس نواتج التعلم المرتبطة بمنهج شهر نوفمبر، ويتم تصحيح امتحانات الشهر من خلال معلم المادة والتوجيه الفنى بالإدارات التعليمية.
 
وقالت وزارة التربية والتعليم، إن امتحان شهر نوفمبر هو آخر اختبار شهر لطلاب النقل بالفصل الدراسي الأول، على أن يستعد الطلاب لأداء امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول فى يناير المقبل، مؤكدة أن الامتحان هدفه قياس نواتج التعلم وليس تحصيل الدرجات أو مجرد النجاح والرسوب، مشددة على أن أهداف التعلم اختلفت مع بدء تطوير العملية التعليمية وتطبيق النظام الجديد للتعليم من أجل بناء الشخصية المصرية وبناء وتخريج جيل قادر على التعلم الذى يخدم سوق العمل المحلى والعالمى وحصولهم على فرص عمل.
 






وزارة التربية والتعليم

امتحان شهر نوفمبر لصفوف النقل

موعد اختبار شهر نوفمبر لصفوف النقل

اخبار مصر



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