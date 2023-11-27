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تعرف على محطات المترو الجديدة المقرر تشغيلها خلال أيام.. صور

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 12:38 م
تعرف على محطات المترو الجديدة المقرر تشغيلها خلال أيام.. صور محطة مترو إمبابة
كتب سيد الخلفاوى

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تستعد وزارة النقل، لتشغيل 6 محطات جديدة ضمن المرحلة الثالثة والنهائية من الخط الثالث للمترو، فى المسافة من (شارع السودان / إمبابة / محور روض الفرج ) وهى محطات "السودان، إمبابة، البوهى، القومية، الطريق الدائرى، محور روض الفرج. 

وتخدم هذه المرحلة مناطق ذات الكثافة السكانية العالية بمناطق شارع السودان وإمبابة والبوهى والقومية العربية والطريق الدائري. 

ويتكامل الخط الثالث للمترو مع باقى خطوط الشبكة ووسائل النقل الجماعى والجر الكهربائى لإقليم القاهرة الكبرى وذلك من خلال تبادل الخدمة مع كل من الخط الأول فى محطة ناصر، والخط الثانى فى محطتى العتبة وجامعة القاهرة، والخط السادس فى محطة العباسية، والقطار الكهربائى الخفيف فى محطة عدلى منصور المركزية، ومونوريل شرق النيل فى محطة الاستاد، ومونوريل غرب النيل فى محطة وادى النيل، وكذلك الربط مع الطريق الدائرى عند محطة الطريق الدائرى وبالتالى ربط مترو الأنفاق مع الأتوبيس الترددى السريع BRT الذى سيتم تسييره على الطريق الدائرى لتحقيق تبادل الخدمة بينهما.

 

محطة مترو البوهى

 

محطة مترو البوهى

محطة مترو السودان
محطة مترو السودان

محطة مترو الطريق الدائرى
محطة مترو الطريق الدائرى

محطة مترو القومية
محطة مترو القومية

محطة مترو أمبابة
محطة مترو أمبابة

 







الخط الثالث للمترو

المترو

مترو الانفاق

المحطات الجديدة

امبابة



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