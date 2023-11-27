تعرف على فوائد أوراق الغار الصحية لمرضى الكلى والمعدة والجهاز التنفسى

كتبت مروة محمود الياس

تساعد أوراق الغار وفقا لتقرير نشر فى موقع healthifyme على علاج الكثير من الأعراض المرضية التى تصيب الجسم، ومن المعروف أنها أحد أشهر المكونات التى تضاف للطعام والشراب لإعطاء نكهة جيدة، تتميز برائحتها المميزة أيضا.

وتحتوى أوراق الغار على الكثير من المكونات الصحية وبنسب متوازنة، ما يعزز من فوائدها للصحة والجسم، فوفقًا للتقرير، فهى تحتوى على نسبة جيدة من الألياف، والكربوهيدرات، والكثير من العناصر الصحية الأخرى.

لأوراق الغار فوائد عديدة أبرزها أنها تعزز من صحة الكليتين، لأنها تعمل على إدرار البول بشكل صحى كما وجدت الدراسات - وفقًا للتقرير - أنها تساعد على منع تكون الحصوات وتقى الإصابة بها، كما أنها تقلل من حدة الصوديوم الموجود فى الجسم، ما يعزز من صحة الكلى بشكل واضح، كما أن لها فاعلية كبيرة فى تعزيز صحة المعدة والامعاء، وتقليل حدة الاضطرابات المعوية وتزيد من فاعلية امتصاص الطعام والقيام بعملية الايض بشكل مثالى، كما أنها تقاوم اضطرابات البطن من آلام وإمساك وتقلصات والإسهال كذلك.

تابع التقرير أهمية هذه الأوراق فى تعزيز نسب الكوليسترول الجيد، ما يعزز من سلامة القلب والحماية من أمراضه المحتملة، إضافة لما سبق فقد ذكر التقرير أن مضادات التأكسد التى تشتهر أوراق الغار بها، تمد الجسم بالكثير من الفوائد، ومنها أنها تخفف من الإجهاد والالتهابات ما يعزز من صحة الجسم وشبابه، فضلاً عن الوقاية من أمراض الأمعاء والكبد، إضافة لاحتواء أوراق الغار على فيتامين سى الغنى لمناعة جيدة وجسم قوى، كما ذكر التقرير كذلك أهمية أوراق الغار فى خفض حمض البوليك، ما يعزز من صحة الجسم بشكل عام.

وأشار التقرير إلى أهمية أوراق الغار فى تخفيف اضطرابات الجهاز التنفسى، كما أنها تعمل على السيطرة على مستوى السكر فى الدم وتخفض من نسبته، لأنها تعزز من مستقبلات الإنسولين، لذا تعد خيارا جيدا للإنسان لإضافته إلى طعامه وشرابه ولكن دون إسراف.