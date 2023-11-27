اليوم السابع
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تعرف على جدول توقيتات آلية تنفيذ قرعة الحج السياحي

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 03:00 ص
تعرف على جدول توقيتات آلية تنفيذ قرعة الحج السياحي الحج السياحي
كتب محمد أسعد

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تضمنت الضوابط والقواعد المُنظمة للحج السياحي لعام 1445هـ، التي أعتمدها وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى، جدول توقيتات آلية تنفيذ نظام القرعة الإلكترونية.
 
وتضمن الجدول فتح باب تسجيل أسماء المواطنين المتقدمين في الفترة ما بين 20 نوفمبر الجاري وحتى 4 يناير المقبل، على أن يتم إجراء القرعة العلنية لكافة المستويات والإعلان عن النتيجة في 6 يناير المقبل.
 
كما تضمن الجدول تسجيل الكيانات (التضامنات) بين الشركات لكافة المستويات معا اعتبار من 1 يناير المقبل وحتى 22 يناير.
 
أما ربط حزم الخدمات وإجراء معاينة سكن الحجاج وتوثيق عقود السكن بالأراضي السعودية فستتم في الفترة ما بين 22 يناير وحتى 25 فبراير 2024، مع الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها بالمسار الإلكتروني.
 
جدير بالذكر أن وزارة السياحة والآثار عقدت، على مدار الأشهر الماضية، في ضوء الإجراءات التحضيرية التي تقوم بها استعداداً لموسم الحج، عدة اجتماعات فنية وورش عمل مصغرة مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، والاتحاد المصري للغرف السياحية، لمناقشة والوصول إلى المقترح الأمثل للضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي، وإتاحة الفرصة للشركات السياحية في وضع القواعد التي تمنحها المرونة الكافية في أداء عملها.
 
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