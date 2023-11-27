بدء المؤتمر الانتخابي للمرشح الرئاسي فريد زهران في الغربية.. صور

الغربية محمد طارق

بدأ منذ قليل مؤتمر المرشح الرئاسي فريد زهران بقرية شرشابة التابعة لمركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، وذلك بحضور المئات من أعضاء الحملة الانتخابية في مراكز ومدن الغربية.

ويلقي المرشح الرئاسي فريد زهران، خطابا سياسيا شاملا ويستعرض فيه رؤيته ببرنامجه الانتخابي، في العديد من المحاور السياسية والاقتصادية.

ويأتي المؤتمر ضمن سلسلة من المؤتمرات الانتخابية التي نظمتها الحملة الانتخابية للمرشح فريد زهران، خلال فترة الدعاية الانتخابية من أجل لقاء أكبر عدد من المواطنين والاستماع إلى أولوياتهم ومشكلاتهم والنقاش معهم حول الحلول المطروحة بالبرنامج الانتخابي للمرشح.