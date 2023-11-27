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بايدن يُعرب عن شكره لمصر وقطر وإسرائيل للتوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة فى غزة

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 09:32 م
بايدن يُعرب عن شكره لمصر وقطر وإسرائيل للتوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة فى غزة بايدن
كتب محمد شرقاوى

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عبر الرئيس الأمريكي جو بايدن عن شكره لمصر وقطر وإسرائيل للتوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة فى قطاع غزة ليومين آخرين.

وأضاف خلال نبأ عاجل على قناة القاهرة الإخبارية، أنه يجب الاستفادة الكاملة من وقف القتال لزيادة حجم المساعدات الإنسانية التي تنقل إلى قطاع غزة.

وأسفرت الجهود المصرية - القطرية، عن تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة إلى يومين إضافيين بين قوات الاحتلال الإسرائيلية وفصائل المقاومة الفلسطينية، بعد أن كانت مقرر انتهائها اليوم الإثنين.

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، في اليوم الرابع، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

 







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