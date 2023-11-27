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بايدن: سأظل متواصلا مع قادة مصر وقطر وإسرائيل لتنفيذ اتفاق الهدنة في غزة

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 08:43 م
بايدن: سأظل متواصلا مع قادة مصر وقطر وإسرائيل لتنفيذ اتفاق الهدنة في غزة بايدن
كتب عبد الوهاب الجندى

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أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن سيواصل الاتصال بقادة مصر وقطر وإسرائيل، للتأكد من تنفيذ كل جانب من جوانب الاتفاق الذى أدى إلى تمديد الهدنة في قطاع غزة بين قوات الاحتلال الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية.

وكتب بايدن على "إكس": لقد ضغطت باستمرار من أجل وقف القتال لتسريع وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية الموجهة إلى غزة وتسهيل إطلاق سراح الرهائن.

نتيجة للجهود المصرية - القطرية، المستمرة على مدار أكثر من 48 ساعة ماضية، وبالتنسيق مع الطرف الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، وبتشاور كامل مع الولايات المتحدة الأمريكية، أعلن عن تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة إلى يومين إضافيين بين قوات الاحتلال الإسرائيلية وفصائل المقاومة الفلسطينية، في قطاع غزة، بعد أن كانت مقرر انتهائها اليوم الإثنين، والتي بدأت الجمعة بعد ما يقرب من 50 يوما من العمليات العسكرية على القطاع غزة، من أجل حقن الدماء.

 







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مصر

قطر

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