بانكوك: الرهائن التايلانديون المحررون لا يحتاجون رعاية طبية عاجلة

وكالات

كتب سريتا تافيسين رئيس الوزراء التايلاندي على موقع إكس، الإثنين، أن الرهائن التايلانديين الثلاثة الذين أطلقت حركة "حماس" الفلسطينية سراحهم من قطاع غزة في صحة جيدة.

وأضاف: "أنا مسرور"، مشيراً إلى أنهم بصحة جيدة ولا يحتاجون رعاية طبية عاجلة.

والسبت قالت وزارة الخارجية التايلاندية، إن 20 مواطنا تايلانديا ما زالوا محتجزين بعد أن أطلق سراح 10 منهم.

وقالت الخارجية التايلاندية في بيان إن التايلانديين الذين تم إطلاق سراحهم من غزة في عملية تبادل الأسرى سيعودون إلى منازلهم بعد أن يبقوا 48 ساعة في المستشفى.