اليوم السابع
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"بأسلوب المفتاح المصطنع".. تجديد حبس نقاش وزميله سرقا سيارة بالقاهرة الجديدة

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 11:19 ص
"بأسلوب المفتاح المصطنع".. تجديد حبس نقاش وزميله سرقا سيارة بالقاهرة الجديدة حبس-أرشيفية

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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس نقاش وزميله 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة سيارة فى منطقة التجمع الأول، حيث اعترف المتهمان بارتكابهما للواقعة، وأنهما كونا تشكيلا عصابيا، لسرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" .

وكشفت التحقيقات أن المتهمان يعملان في مجال "النقاشة"، وقاموا بسرقة سيارة حال توقفها بمنطقة التجمع الأول، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، عن طريق سرقة مفتاح السيارة وأرشدا عن السيارة.

وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 




 
 

 







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