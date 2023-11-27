اليوم السابع
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الإثنين، 27 نوفمبر 2023 10:09 م
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انتهاء فعاليات حملة الصحة الشاملة للعيون بجامعة المنصورة الجديدة

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 09:00 م
انتهاء فعاليات حملة الصحة الشاملة للعيون بجامعة المنصورة الجديدة جانب من الحدث
الدقهلية شريف الديب

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نظمت كلية الطب بجامعة المنصورة الجديدة، حملة الصحة الشاملة للعين ، تحت شعار "رؤيتك تهمنا، افحص عينيك لحياة أفضل"، وذلك علي مدار اليوم الاثنين 27 نوفمبر 2023.

تحت رعاية الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة ، وريادة الدكتورة هاله المرصفاوي عميدة كلية الطب ، وأشراف الدكتورة سوزي فايز عويضة مدير برنامج الطب والجراحة، بمشاركة نخبة من اساتذة العيون الدكتور محمد أحمد الشافعي مدرس طب وجراحه العيون - جامعه كفر الشيخ وجامعة المنصوره الجديدة، والدكتورة  غادة حسن علام مدرس طب وجراحة العيون - جامعة المنصورة، وجامعة المنصورة الجديدة.
 
حيث تم فحص النظر و فحص قاع العين و قياس ضغط العين لما يقرب من 200 شخص من العاملين و الطلاب بمختلف كليات الجامعة، و تم توزيع بعد الادوية والقطرات العلاجية للحالات التي تحتاج بالاضافة الي ندوة تعريفية عن العوامل التي تؤثر علي حدة الابصار و الاضرار الناتجة عن كثرة الاستخدام المفرط لاجهزة الكومبيوتر و الموبايل وكيفية الوقاية منها و ايضا معلومات عن امراض العيون كالجلوكوما و اعتلال الشبكية المصاحب لمرض البول السكري و كيفية الوقاية منها. 
 
و شارك الطلاب بعمل محطات توعية لتغطية موضوعات الحملة كما قام طلاب المستوي الثالث بتقديم المساعدة في أخذ التاريخ المرضي وبعض القياسات الاولية تحت اشراف اعضاء هيئة التدريس و متابعة ما يتم اثناء الفحص الشامل مما يعد جزئ من التدريب الاكلينيكي للطلاب علي ما تم دراسته بالاضافة الي تعميق دور الطالب في المشاركة في المبادرات الصحية و الخدمة المجتمعية.






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افحص عيونك




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