الهلال الأحمر المصرى يعلن تسليم نظيره الفلسطينى 1814 شاحنة مساعدات

كتبت - مرام محمد

قال الدكتور رامى الناظر المدير التنفيذى لجمعية الهلال الأحمر المصري ، إن الهلال المصري يستمر في وضع جميع إمكانياته سواء البشرية المتمثلة في المتطوعين والموظفين أو اللوجيستية والمتمثلة في غرفة العمليات المركزية التي تعمل على مدار الساعة وكذلك المخازن الرئيسية والفرعية والأسطول المتنوع دائمًا في وضع استعداد للتعامل مع كل الأزمات والكوارث وتقديم جميع أشكال الدعم سواءً محليًا أو دوليًا انطلاقًا من دوره في خدمة الإنسانية وخدمة أهداف الحركة الدولية للصليب والهلال الأحمر.

وأضاف المدير التنفيذي خلال كلمته منذ قليل بمؤتمر صحفي لجمعية الهلال الأحمر المصري بشأن آخر المستجدات حول تنسيق المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، أن الهلال الأحمر المصري ضاعف جهوده في الوقت الراهن للاستفادة من الهدنة المعلنة، لتقديم وتسليم عدد أكبر من الشاحنات لتوفير الدعم اللازم لقطاع غزة من الاحتياجات الطبية والإغاثية والإعاشية ومحاولة تخفيف العبء عن جميع سكان القطاع.

وأشار المدير التنفيذى لجمعية الهلال الأحمر المصري، إلى أن جهود الهلال الأحمر المصري وبالتنسيق مع كل أجهزة الدولة التي تعمل على قدم وساق وجميع التبرعات القادمة من المنظمات سواءً المحلية أو الدولية والأفراد أسفرت عن تسليم عدد 1814 شاحنة إلى نظيره الهلال الأحمر الفلسطيني ومؤسسة الأونروا، تحتوي على أكثر من 30 ألف طن من المساعدات.

وأكد الدكتور رامى الناظر، أن الهلال الأحمر المصري لا يزال يعمل على قدم وساق عبر كل المناطق اللوجيستية والمخازن ووجود المتطوعين والموظفين لتلقي جميع المساعدات، والتي تشمل على التأكد من صلاحية المنتجات، والفرز، وإعادة التغليف، والمراجعة، وتجهيزها للنقل، حيث يتولى الهلال الأحمر المصري أيضًا تسليم المساعدات إلى الجانب الآخر.

وأشار المدير التنفيذى لجمعية الهلال الأحمر المصري، إلى أن الهلال الأحمر المصري يقوم أيضًا بتقديم الخدمات الإغاثية والمعيشة والدعم النفسي لجميع العاملين وجميع المرافقين للمرضى داخل مصر.