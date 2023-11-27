اليوم السابع
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الهلال الأحمر المصرى: الكويت قدمت 1300 طن مساعدات إنسانية للشعب الفلسطينى

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 01:37 م
الهلال الأحمر المصرى: الكويت قدمت 1300 طن مساعدات إنسانية للشعب الفلسطينى مؤتمر صحفي لجمعية الهلال الأحمر المصري
كتبت - مرام محمد

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قال الدكتور رامى الناظر المدير التنفيذى لجمعية الهلال الأحمر المصري، إن جميع الشركاء في الداخل والخارج عبروا عن رغبتهم في الوقف الفوري لجميع الاعتداءات وخاصة على المدنيين من كل الأعمار وضرورة تجنيبهم الاعتداءات والالتزام ببنود اتفاقيات القانون الدولي الإنساني والقوانين والأعراف الدولية وحماية المنشآت الصحية وحماية الفاعلين بالعمل الإنساني وحماية سيارات الإسعاف، كما عبروا عن رغبتهم في تدخل المجتمع الدولي من أجل السماح لفتح ممرات إنسانية آمنة للسماح للجرحى بتلقي العلاج والتدخل الطبي اللازم، وكذلك السماح بتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة، فضلًا عن قيام العديد من الجمعيات بتقديم المساعدات الإنسانية سواءً كانت الطبية أو الإغاثية العاجلة للشعب الفلسطيني جوًا وبرًا وبحرًا ومن هذه الجمعيات جمعية الهلال الأحمر الكويتي، والتي دائمًا ما نعمل معًا لتقديم الدعم الإنساني ومد يد الغوث والمساعدة للفئات والشعوب المتضررة.
 
وأضاف المدير التنفيذي خلال كلمته منذ قليل بمؤتمر صحفي لجمعية الهلال الأحمر المصري بشأن آخر المستجدات حول تنسيق المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، أن جمعية الهلال الأحمر الكويتي سارعت بتقديم المواد الإغاثية والطبية وسيارات الإسعاف عبر الجسر اليومي القادم من دولة الكويت الشقيقة بواقع 28 طائرة إلى مطار العريش، كما تم توفير أيضًا بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري شحنة كبيرة من المساعدات الإغاثيةً التي تشمل على الأغذية والمياه ومستلزمات المعيشة والمستلزمات الطبية التي يتم نقلها عبر هذا البيان إلى معبر رفع وتسليمها للجانب الفلسطيني، وبذلك يكون إجمالي ما قدمته دولة الكويت الشقيقة حوالي 1300 طن من المساعدات الإنسانية حتى هذه اللحظة. 
 
وأشار المدير التنفيذى لجمعية الهلال الأحمر المصري، إلى أن هذه المساهمات من جمعية الهلال الأحمر الكويتي تأتي ضمن سلسلة ممتدة من التعاون الإنساني، حيث سبقتها مبادرات عدة آخرها مبادرة إنسانية بتقديم مساعدات للشعب السوداني بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري وتم نقل هذه المساعدات إلى دولة السودان بالمجهود البحري المصري.






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