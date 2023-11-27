النشرة الاقتصادية.. التوسع فى مشروعات الطاقة وتحصيل الضريبة بالعملة الأجنبية

كتبت ريهام الباشا

استعرض الكاتب الصحفى عبد الحليم سالم، أبرز الأخبار فى النشرة الاقتصادية لتلفزيون اليوم السابع، منها تأكيد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار تحصيل ضريبة القيمة المضافة بذات العملة الأجنبية التى تم بها سداد قيمة السلعة أو مقابل الخدمة، لا يسرى على عمليات الاستيراد بل يقتصر فقط على السلع والخدمات التى يُدفع ثمنها أو مقابلها بالعملة الأجنبية للجهات المرخص لها بالتعامل بهذه مثل الخدمات السياحية للأجانب ويتم خصم قيمة الضريبة المسددة على المشتريات من قيمة الضريبة المحصلة بالعملة الأجنبية.

كما استعرضت النشرة أسعار الذهب في مصر اليوم، الاثنين، مستهل تعاملات الأسبوع وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2810 جنيهات للجرام، وسط صعود السعر العالمي للذهب عند 2015 دولار للأونصة.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3211 جنيها.

عيار 21 يسجل 2810 جنيهات.

عيار 18 يسجل 2409 جنيها.

عيار 14 يسجل 1873 جنيها.

الجنيه الذهب 22480 جنيها.

وتطرقت النشرة لخطة التوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة من قبل الدولة المصرية والتى حققت العديد من المكاسب الاقتصادية وستلعب دوراً هاما في خفض تكلفة البيع للمستهلك أو المكاسب البيئية لخفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون.

وتحرص الدولة المصرية على التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة لزيادة الاعتماد عليها فى توليد الكهرباء لتوفير كميات الوقود المستخدم، والتي تستهدف أن يصل إجمالي القدرات المولدة من الطاقة المتجددة على الشبكة بحلول 2030 إلى 68 ألفا و500 ميجا وات بنسبة 42% من إجمالي القدرات الموجودة على الشبكة القومية للكهرباء.

وتخطط الدولة ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن يصل إجمالى القدرات المولدة من الطاقة المتجددة بالشبكة القومية للكهرباء عام 2025 إلى 15 ألفا 800 ميجا وات، وأن تصل إلى 42 ألفا 100 ميجا وات بحلول 2028.

كما أشار الزميل عبد الحليم سالم لتصريحات المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، الذى أكد أن الطرح بالبورصة يحتاج للتجهيزات كبيرة وهو ما يتم حاليا من مختلف النواحي وننتهي من التجهيزات خلال الربع الثاني من 2024.

وأضاف أن هناك أشكال مختلفة للطرح وهو ما سيحدده مستشار الطرح، لافتا إلي أنه جاري إعادة هيكلة الشركة وفقا لكل المستجدات والتطورات، وخلال النصف الثاني من العام المقبل سيتم تحديد موعد الطرح بالبورصة وتفاصيله الكاملة.

وأوضح أن الطرح بالبورصات الدولية ضمن خطتنا وهو ما سيحدده مستشار الطرح.

وأكد على طرح جديد الأراضي سيتم الإعلان عنه الأسبوع المقبل بأنظمة سداد مختلفة وستكون تجربة جديدة وسيضم الطرح 50 قطعة أرض بقيمة تصل لحوالي 5 مليارات جنيه.