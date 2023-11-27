الملا: الإصلاح الاقتصادى ساهم فى صمود الاقتصاد أمام التحديات الكبيرة

كتبت مروة الغول

اكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى ساهم فى صمود الاقتصاد المصرى أمام التحديات الكبيرة التى يمر بها والتقليل من اثارها وتداعياتها، مشيرا إلى أن قطاع البترول الذى يعد قاطرة التنمية وحجر الزاوية بالاقتصاد المصرى شهد تطويرا وتحديثا كبيرا شارك فيه كل العاملين بشركات قطاع البترول باختلاف مستوياتهم موجها التحية والتقدير لهم على ما بذلوه من جهد وعمل وإخلاص وعطاء أتى ثماره خلال تلك الفترة، مؤكدا أهمية تجديد العهد للوطن على الاستمرار فى العطاء وبذل مجهودات يحتاجها الوطن فى هذه المرحلة الدقيقة لمواجهة التحديات.

جاء ذلك خلال حضور الوزير اجتماع الجمعية العامة للنقابة العامة للعاملين بالبترول بمقر النقابة بالقاهرة ولقاءه أعضاء مجلس النقابة برئاسة محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وقيادات وأعضاء اللجان النقابية وممثلى العاملين بشركات قطاع البترول.

واكد الوزير أن العاملين بقطاع البترول اعتادوا دائما على المشاركة الإيجابية والظهور بمظهر منضبط وملتزم فى كل الاستحقاقات السياسية التى مرت بها مصر بما يعكس الصورة الحضارية لقطاعهم الرائد، مؤكدا أهمية تكرار نفس الصورة الإيجابية فى الاستحقاق الرئاسى المقبل والحرص على ممارسة حقوقنا فى المشاركة السياسية.

ومن جانبه أعرب محمد جبران رئيس النقابة ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عن بالغ تقديره باسم العاملين للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لحرصه على الحضور للنقابة والمشاركة فى الجمعية العامة ولقاء ممثلى العاملين، لافتا إلى أن حضور المهندس طارق الملا يمثل لفتة طيبة لكونه اول وزير للبترول والثروة المعدنية يشارك فى الجمعية العامة لنقابة العاملين لأول مرة منذ 14 عاما، مشيرا إلى حرص الوزير الدائم على المتابعة المستمرة مع النقابة ودعمها والاستجابة لمتطلبات العاملين لدعم استقرارهم على كافة المستويات.

وقامت النقابة العامة للعاملين بالبترول برئاسة محمد جبران باهداء المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية درع النقابة فى ختام الاجتماع.