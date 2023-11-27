المستندات المطلوبة لاستخراج تصريح تعديل أو استكمال أعمال بناء

كتبت – مرام محمد

يمكن للراغبين في استخراج تصريح أعمال بناء (تعديل – استكمال – تشطيبات خارجية)، التقدم بطلب للمركز التكنولوجي أو المركز أو الحي التابع له، على أن يقدم مع الطلب الأوراق والمستندات التالية:

طلب ترخيص أعمال بناء (تعديل)

-صورة من المستند الدال على ملكية الأرض موضوع الترخيص.

-صورة من بطاقة الرقم القومي لمن سيصدر الترخيص باسمه.

-تفويض أو توكيل رسمي باسم المالك أو من ينوب عنه للمهندس أو المكتب الهندسي للسير في إجراءات استخراج الترخيص.

-حساب قيمة تكاليف الأعمال.

-شهادة صلاحية الأعمال للترخيص.

-صورة بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الصادرة عن الجهة الإدارية المختصة موقعه من المهندس أو المكتب الهندسي.

-3 نسخ من الرسومات الهندسية معتمدة من المهندس أو المكتب الهندسي قبل التعديل وبعد التعديل.

-وثيقة تأمين مرفق بها نسخة من الرسومات الإنشائية المعتمدة من مكتب المجمعة المصرية.

-تقرير من مهندس إنشائي له خبرة لا تقل عن 15 عامًا أو مكتب هندسي إنشائي تكون خبرة المسئول عنه مصدر التقرير لا تقل عن 15 عامًا.

طلب ترخيص أعمال بناء (تشطيبات خارجية)

-رسومات الواجهات.

طلب ترخيص أعمال بناء (استكمال)

-صورة من المستند الدال على ملكية الأرض موضوع الترخيص.

-صورة من بطاقة الرقم القومي لمن سيصدر الترخيص باسمه.

-تفويض أو توكيل رسمي باسم المالك أو من ينوب عنه للمهندس أو المكتب الهندسي للسير في إجراءات استخراج الترخيص.

-حساب قيمة تكاليف الأعمال.

-شهادة صلاحية الأعمال للترخيص.

-صورة بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الصادرة عن الجهة الإدارية المختصة موقعه من المهندس أو المكتب الهندسي.

-3 نسخ من الرسومات الهندسية معتمدة من المهندس أو المكتب الهندسي.

-وثيقة تأمين مرفق بها نسخة من الرسومات الإنشائية المعتمدة من مكتب المجمعة المصرية.

-تقرير من مهندس إنشائي له خبرة لا تقل عن 15 عامًا أو مكتب هندسي إنشائي تكون خبرة المسئول عنه مصدر التقرير لا تقل عن 15 عامًا.