المستشار محمود فوزى من الشرقية: انتخابات الرئاسة دفاع عن مصر وقرارها.. صور

قال المستشار محمود فوزى، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، يجب علينا أن ندرك أن الانتخابات القادمة هى موقف تظهر فيه أننا شعب واحد أمام التحديات الداخلية والخارجية، وأن الانتخابات القادمة هى دفاع عن مصر وقرار مصر، جاء ذلك خلال مؤتمر حزب مستقبل وطن بساحة العيد بمدينة منيا القمح لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

واستهل رئيس الحملة الإنتخابية كلمته، بتوجيه الشكر للنائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، على الحشد الرائع واصفا اهل الشرقية بالكرم والجود والشهامة، منوها أن الشرقية، حدث بها نهضة تنموية كبيرة، فى قطاع الإسكان 54 ألف وحدة سكانية، وفى قطاع مياه الشرب 17 مشروعا محطة مياه جديدة وتوسيع 6 محطات وقطاع الصرف الصحى تم تنفيذ 42 مشروعا ومحطات معالجة، وفى قطاع الصحة تم انشاء 49 مشروعا منهم مستشفى حروق ههيا بالإضافة إلى 31 وحدة صحية وفى قطاع الطرق تم رفع كفاءة 66 طريق وتم إنشاء 4 كبارى، فضلا عن المشاريع فى قطاع الكهرباء والشباب والرياضة والتموين والثقافة.

وتابع، أن الرئيس السيسى، اهتم بكل المحافظات والفئات وكل القطاعات، وأنه تولى رئاسة مصر، فى فترة صعبة، كانت البلاد تعانى من الإرهاب والبطالة وانهيار البنية الأساسية، واليوم عاد الاستقرار السياسى والأمنى للباد وتم وضع برنامج إصلاح اقتصادى، وحياة كريمة انتقلت للريف فى كافة المحافظات، وتم القضاء على فيرس، وبإذن الله القادم للمصريين احسن بفضل جهود القيادة السياسية والمصريين، ويجب علينا أن ندرك أن الانتخابات القادمة هى موقف تظهر فيه أننا شعب واحد أمام التحديات الداخلية والخارجية، وأن الانتخابات القادمة هى دفاع عن مصر وقرار مصر، فضلا عن والموقف المصرى فى فلسطين واضح ومشرف و70% من المساعدات التى دخلت غزة كانت من مصر، مع موقفنا برفض تهجير الفلسطينيين، وأن سيناء خط أحمر كما قال الرئيس..

بدأ المؤتمر بالسلام الوطنى، ثم استهل أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وأمين تنظيم الجمهورية عضو هيئة مكتب الحملة، كلمته توجيه الشكر ل أهالى الشرقية، لأنهم دائما بجوار الوطن ومن أجل رد الجميل للرئيس عبد الفتاح السيسى، ثم رحب بحضور هيئة مكتب الحملة، والمستشار محمود فوزى، وأعضاء الحزب، وأعلن تضامنه وتأييد الحزب الكامل للشعب الفلسطينى فهو شعب تتحمل جميع الجرائم التى تمارس على أرض ثقة فى قضيتهم فى الحفاظ على الأراضى الفلسطينة، كما وجه الرسالة الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلا: شعب الشرقية معاك يارس وفى ظهرك ورموز العائلات بالمحافظة والمرأة يضربون أروع الأمثلة الوطنية وسوف تكون الشرقية من أولى المحافظات فى التصويت للرئيس السيسى، منوها أن حزب مستقبل وطن من أول يوم وهو قرر دعم الرئيس السيسى فى الانتخابات القادمة وذلك له أسباب ودوافع للتعامل مع رئيس صادق وشجاع ووطنية محب لهذا البلد، وهتف الحضور تحيا مصر بنحبك يا سيسي.

جاء المؤتمر بحضور النائب احمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وأمين تنظيم الجمهورية عضو هيئة مكتب الحملة، وعلاء عابد نائب رئيس حزب مستقبل وطن رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، والنائب عبد الهادى القصبى نائب رئيس حزب مستقبل وطن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، والدكتور محمد منظور نائب رئيس حزب مستقبل وطن عضو مجلس الشيوخ، والنائب احمد دياب أمين عام مساعد حزب مستقبل وطن أمين الثقافة والفنون والرياضة وكيل لجنة الشباب بمجلس الشيوخ، وعصام هلال أمين عام مساعد حزب مستقبل وطن وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، ووسام صبرى مدير تنفيذى للحملة الرئاسية ومحمود فوزى رئيس الحملة حاتم متولى عضو هيئة مكتب الحملة واحمد بهاء شلبى عضو هيئة مكتب وعماد خليل عضو هيئة مكتب الحملة وكريم سلام عضو هيئة مكتب الحملة.

فيما شهد المؤتمر تواجد مكثف للمراة الشرقاوية، مؤكدين أن دعم الرئيس السيسى يأتى فى ضوء استكمال مسيرة البناء والتنمية واستمرار قطار المشروعات القومية فى الجمهورية الجديدة وعلى مستوى كل المسارات.