القومى للاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما: التبرع آمن وفحوص وتحاليل للمتبرعين

كتب ـ وليد عبد السلام

قالت إدارة المشروع القومى لتحقيق الاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما، إن عملية التبرع بالبلازما آمنة، حيث يخضع المتبرع لفحوصات وتحاليل طبية شاملة قبل التبرع للتأكد من سلامته وقدرتة على التبرع بأمان.

ودعت إدارة مشروع تحقيق الاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما للانضمام إلى برنامج المتبرع المنتظم بالبلازما، وقالت "بتبرعك تستفيد وهتساعد في توفير دواء لمريض".

وتابعت: "لو عايز تعرف معلومات أكثر عن مزايا المتبرع المنتظم، كلمنا على 15442 أو أرسل لنا رسالة برقمك وسنتواصل معك في أقرب وقت".

وقالت إنه تم تشغيل مراكز التبرع بالبلازما فى 6 أكتوبر، المعادي، حلوان، كوبري القبة، مصر الجديدة، التل الكبير، الإسماعيلية، مدينة نصر، السويس ومواعيد العمل من السبت إلي الخميس: من 2 ظهراً الي 10 مساءً، من الأحد الي الأربعاء: من 10 صباحاً الي 11 مساءً.